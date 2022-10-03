81 ilde ’Huzurlu Sokaklar ve Terör Suçları’ uygulaması; 642 kişi yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, 81 ilde başta terör suçları olmak üzere aranan şüphelilerin yakalanması ve delillerinin ele geçirilmesi amacıyla 'Huzurlu Sokaklar ve Terör Suçları' uygulaması yapıldı. 13 bin 786 emniyet, 16 bin 243 jandarma ve 745 sahil güvenlik personeli olmak üzere toplam 30 bin 774 personel ve 128 dedektör köpeğiyle 5 bin 659 noktada gerçekleştirilen uygulamada; 7'si terör suçu olmak üzere çeşitli suçlardan aranan 642 kişi yakalandı, 47 şüpheli gözaltına alındı ve kayıp olarak aranan 10 kişi bulundu.