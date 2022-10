AK Parti 2023 için hazırlıklarına hız verdi! Teşkilatlar sahada ’Türkiye Yüzyılı’nı anlatacak

CUMHUR İTTİFAKI İLE ORTAK MİTİNGLER DÜZENLENECEK



Başkan Erdoğan'ın miting programlarını SKM'ler planlayacak, geçmişte olduğu gibi cumhur ittifakı ile ortak mitingler düzenlenecek. Seçim gecesi de sandık kurullarından gelen sonuçları bir araya getirerek an be an AK Parti Genel Merkezi'ne aktaracak, böylece seçim koordinasyon merkezlerinin çalışma metodu "seçim merkezli" olmak üzere revize edilecek.