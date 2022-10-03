AK Parti 2023 için hazırlıklarına hız verdi! Teşkilatlar sahada ’Türkiye Yüzyılı’nı anlatacak





Edinilen bilgiye göre daha önceki seçimlerde, seçim takvimine bir kaç ay kala kurulan SKM'ler bu kez Ekim ayında göreve başlayacak. AK Parti'nin 2023 hazırlıkları için 'seçim üssü' olarak çalışacaklar. 2018'de yapılan seçimlerde Türkiye genelinde 200'e yakın merkez oluşturuldu, 6 bin görevli yer aldı. 2023 seçimlerinde nasıl bir görevlendirme olacağı yapılacak toplantıların ardından netlik kazanacak.