Bakan Kasapoğlu, Bolu'da "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programında konuştu

Yerleştirmelerin sadece Türkiye rekoru olmadığına işaret eden Kasapoğlu, "850 bin yurt kapasitesi, 800'den fazla yurt, dünyada eşi benzeri olmayan bir altyapıdır. En yakın örneklerde, en gelişmiş ülkelerde bu rakam yüzde 10'lar, yüzde 15'lerdedir. Biz hamdolsun ülke olarak son 21 yıllık atılımımızla bunu gerçekleştirdik. Bundan 21 yıl önce Türkiye'de yurt başvurusu yapan 100 kişiden 10'u, 15'i anca yurtlara yerleşiyordu." diye konuştu.

Bakan Kasapoğlu, 3. ve 4. fazla birlikte yerleştirme oranlarını daha yukarılara taşıyacaklarını vurgularken, yurt ücretlerinin arttırılmadığını, beslenme yardımının aylık 1800 liraya çıkarıldığını ifade etti.

Burs ve kredi destekleriyle öğrencilere katkı sunmaya devam edeceklerini bildiren Kasapoğlu, kredilerdeki gecikme cezalarının TBMM'den geçerek tarihe karışacağını, kredi, burs ve diğer uygulamalarda genç odaklı siyaseti sürdüreceklerini söyledi.

Bolu'da bir yıl içerisinde Gençlik Merkezi olmayan ilçe kalmayacağı müjdesini veren Kasapoğlu, dünyanın en modern spor tesislerinin Türkiye'de bulunduğunu, genç ve dinamik nüfusa sahip olmanın gereği olarak yatırımlara devam edeceklerini kaydetti.

Kasapoğlu, Bolu'ya 15 semt sahasının inşa edileceğini belirterek, kente yapılacak yatırımlara ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Bunun yanında, tesislerin bakım ve onarımını en kısa sürede, 6 ay içerisinde tamamlayacağız. Yaşamkent Mahallesi'nde spor kompleksi anlamında mükemmel bir alanı inşa ederek Bolu'muza kazandırıyoruz. Bolu, spor şehri. Burada hem doğa sporları hem salon sporlarına yönelik ciddi çalışmalar var, hem de kış sporları açısından, örneğin Kartalkaya, önemli bir destinasyon. Dünya çapında bir destinasyon. Buraya yönelik çalışmayı bakanlık olarak kurumlarla iş birliğiyle yeni proje olarak ortaya koyacağız. 'Yüzme bilmeyen kalmasın' projemiz var. Yaklaşık 5 milyon kişiye bu süreçte yüzme öğrettik. İnanıyorum ki havuzumuzu devreye aldığımızda Boluluları bu havuzdan antrenörler eşliğinde faydalanmaya davet ediyorum. '10 bin pota' projemizin 100'ünü inşallah Bolu'muza kazandıracağız. 3 ay içerisinde Bolu'muzun ilçe ve köylerine kadar potalarımızı yerleştireceğiz."

Bakan Kasapoğlu, Türkiye'nin bir spor ülkesi olduğunu vurgulayarak, "Müsabakalar ve uluslararası organizasyonlarda spor turizmi markamızı her geçen gün pekiştiriyor, güçlendiriyoruz. Geçtiğimiz aylarda Konya'da İslami Dayanışma Oyunları'nı mükemmel şekilde gerçekleştirdik. Dün yine Bursa İznik'te 4. Dünya Göçebe Oyunları'na en güzel şekilde ev sahipliği yaptık. Türkiye bir yandan sporcu yetiştirirken, bir yandan da uluslararası müsabakalardaki gücüne güç katıyor. Madalyalar, 2022 yılı itibarıyla ciddi ivme kazandı. Türkiye, daha önce temsilci dahi göndermediği branşlarda en üste oynayan, iddiası en güçlü olan ülkelerden biri haline geldi." açıklamasında bulundu.

"GENÇLERLE ARAMIZA HİÇBİR ŞEKİLDE GİREMEYECEKLER"

Cumhuriyet'in 100. yılına AK Parti'nin hizmet anlayışıyla hep birlikte güçlü şekilde, gururla, heyecanla yürüdüklerini dile getiren Kasapoğlu, gölgesi dosta umut olan, heyecan veren, haine korku veren bir ülke olarak yollarına devam ettiklerini belirtti.

Gençliğin en büyük güçleri olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"Gençlerin umudunu büyütmek, onların önünü açmak, onlarla birlikte bu yolu yürümek, bizim siyaset tarzımız. O yüzden hiç kimse gençliği, gençleri istismar etmeye kalkmasın. Kalkışırlarsa her zaman bizi bulacaklardır. Gençlerle aramıza bugüne kadar giremedikleri gibi, hiçbir şekilde giremeyecekler. Bunun altını çizerek ifade etmek istiyorum. Birileri gençleri harflerle kategorize etmeye, yalanlarla manipüle etmeye, onları karamsarlığa sürüklemeye çalışacaktır ama biz her zaman gençlerimizin yanında, onlarla birlikte, onların umudunu büyütmeye, sevincini artırmaya, onlar üretsin, araştırsın, merak etsin, bağımsız şekilde düşünsün, kendini en iyi şekilde donatsın, yetiştirsin diye her türlü imkanı seferber etmeye, hiçbir surette geri durmadan yürümeye, onlarla beraber olmaya devam edeceğiz."

Gençlerin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın genç odaklı siyasetinin ne kadar samimi ve özverili olduğunu çok iyi bildiğini anlatan Kasapoğlu, milli teknoloji, milli sanayi ve milli enerjiyi en iyi bilenlerin gençler olduğuna yakinen şahit olduğunu gururla ifade etmek istediğini söyledi.

Kasapoğlu, "Gençlerle iftihar ettiğimizi, gençlerle daha büyük, daha güçlü, daha aydınlık yarınların yaklaştığını görüyorum. Gençler, bizim için çalışmalarımızdaki en büyük motivasyon ve ilham kaynağı. Bizler, inşallah hep birlikte 2023'e giden bu kutlu yolda nasıl bugüne kadar omuz omuza yürüdük, nasıl el ele verdiysek, karşılaşılan engelleri, bariyerleri nasıl bir ve beraber olarak bertaraf ettiysek, bundan sonra da yine aynı yolda aynı ruhla inandığımız şekilde birlikte el ele en güçlü biçimde yürümeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmanın ardından Bakan Kasapoğlu, partiye üye olanlara rozet taktı.