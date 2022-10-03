Bakan Kurum’dan sosyol konut pojesiyle ilgili dikkat çeken açıklama: 2 yıl içinde teslim edeceğiz

"HER BİR VATANDAŞIMIZI KUCAKLAYACAĞIZ"

Balıkesir'e gelen yabancı misafirlerin Türkiye'nin duruşunu takdirle karşıladığını anlatan Kurum, "İnsanlığın ve ortak evimiz dünyanın geleceğini inşallah hep birlikte kurtaracağız. İklim değişikliğiyle mücadele edeceğiz. Vatandaşlarımıza eşit mesafede duracağız. Her bir vatandaşımızı kucaklayacağız ve onların gönlüne girmek suretiyle bütün hizmetlerimizi 81 ilimize 780 bin metrekare vatan toprağına götürmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kurum, AK Parti hükümetlerinin son 20 yıldaki yatırımlarına değinerek, Balıkesir'e de bu sürede 24 milyar liralık yatırım yapıldığını vurguladı.

Balıkesir'e 9 millet bahçesinin kazandırdıklarını dile getiren Kurum, "9 millet bahçesinin ikisini açılışa hazır hale getirdik. Yapımı devam edenler var. Balıkesir'in o güzelliğine, güzellik katacak adımları atmaya devam ediyoruz." dedi.

Kurum, 100 bin sosyal konut projesi kapsamında 5 farklı projede 3 bin 600 sosyal konutun yapımının devam ettiğini ifade ederek, şöyle devam etti:

"Muhalefet cephesinden 'bu işler nasıl yapılacak' diye soranlara Balıkesir'e gelin, Bundan 20 yıl öncedir bu sosyal konutlar nasıl yapılmış vatandaşına nasıl teslim edilmiş, görürsünüz. 100 bin sosyal konut kapsamında da 3 bin 600 konutumuzu, hem merkezde hem de ilçelerimizde inşasını devam ettiriyoruz. Yine Cumhurbaşkanımızın açıkladığı Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut projesi kapsamında da Balıkesir'e tam 3 bin 975 konut kazandırıyoruz. Hem merkez hem de ihtiyacı olan tüm ilçelerimizde bu konutların inşasını inşallah en kısa sürede içerisinde başlayacağız. İki yıl içerisinde de vatandaşlarımıza teslim edeceğiz."

BALIKESİR'E YAPILAN YATIRIMLAR

Balıkesir'e 4 bin konutluk arsa tahsisi yapılacağını belirten Kurum, meydan düzenlemesi konusuna da çok önem verdiklerini anlattı.

Kurum, 45 ilde meydan projelerini yürüttüklerini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Buraya geldiğimizde bundan yaklaşık iki yıl öncesinde Zağnos Paşa Camisi'ni gezdiğimizde Balıkesir'imize yakışacak çok daha güzel bir projeyi bize sundular. Biz de bu kapsamda bu projenin içerisine aldık ve işte bugün de geliyoruz, gururla, onurla bu meydanda vatandaşlarımızla sohbet ediyoruz. Osmanlı eseri, yadigarımız, çocuklarımıza emanet bırakacağımız Zağnos Paşa Camisi'nin etrafında çok önemli bir meydan düzenlemesi yaptık."

Bakan Kurum, Balıkesir'e yapılan diğer yatırımları da anlatarak, "Balıkesir merkezde Milli Kuvvetler Caddesi ve Ali Hikmet Meydanı 'Sokak Sağlıklaştırma' çalışmalarının da ihalesini büyükşehir belediyemiz yaptı. Biz de oraya gerek hibe, gerek kredi, gerek teknik destek vermek suretiyle bu projeyi de Balıkesir'imize kazandıracağız." dedi.