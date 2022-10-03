Bakan Yanık’tan Kılıçdaroğlu’na tepki: O karanlık günler AK Parti döneminde son buldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, AK Parti hükümetinin ortadan kaldırdığı başörtüsü sorununu seçim vaadi olarak kullanmaya çalıştı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Kılıçdaroğlu'nun söz konusu açıklamalarına tepki gösterdi.

Paylaşımında CHP Lideri'ni de etiketleyen Bakan Yanık, "Sayın Kılıçdaroğlu yine ülke gündemini geriden takip etmeye devam ediyorsunuz. Kadınların kılık ve kıyafetlerinden ötürü ayrımcılığa maruz kaldığı ve sizlerin de o dönem alkış tuttuğunuz o karanlık günler hamdolsun ki AK Parti iktidarları döneminde son buldu." ifadelerini kullandı.