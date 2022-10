Başkan Erdoğan, Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı açılış töreninde konuştu: Muhalefete hizmet dersi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattının açılış töreninde konuştu:İstanbul'daki raylı sistem ağının yarısı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız tarafından İstanbul'umuza kazandırılmaktadır. Birileri bizim yaptıklarımızı sahiplenmek istiyor. İstanbul'daki raylı sistem ağı uzunluğunu 270 km'nin üzerine çıkarıyoruz. Halen inşası süren projelerle bu rakam 366 km'yi geçecektir. Birileri raylı sistemleri üzerine almak istiyor. Bay Kemal buna da sahip çıkma sakın ha!Arkadaş ben İstanbulluyum. Burada büyüdüm. Nerede neyin nasıl olduğunu gayet iyi bilirim. Devlet yönetmek bakkal yönetmeye benzemez. Mevcut İBB Başkanı'nın 'Ben de bir köşesinden tutayım' diye bir derdi yok. Sel oluyor, kar yağıyor, yangın çıkıyor, bakanlarımızla anında olay yerindeyiz. İBB'nin Belediye Başkanı Bodrum'da. Erdoğan'ın bakanları nerede? Doğal afetin olduğu yerde. Yeri geliyor Kastamonu'da, yeri geliyor Bartın'da... Göreve geldiğinden beri her taraf çukur. Ama ilgili Bakanlığımız sorunu çözüyor ve vatandaşımızı mağdur etmiyor. Eli İstanbul'da gözü başka yerde olanların eksiğini biz tamamlıyoruz. Bana İstanbullu vatandaşım soruyor. Belediye Başkanı ne iş yapar? Haziran'da bunların topuna gereken dersi İstanbullu verecektir. Az önce 6 dakikada bindiğimiz yerden buraya geldik. Raylı sistem medeniyettir. Bu medeniyete, bu moderniteye benim vatandaşlarım layıktır. Muhalefet inşaatı başlamış metro hatlarına hafriyat dökerken, bakanlığımız ve belediyelerimiz vatandaşlarımızı raylı sistemlere kavuşturuyor.39 kardeşimiz o çöp dağlarının altında ölmüştü. Kim vardı İBB'nin başında? CHP vardı. CHP demek çöp demektir. CHP demek çukur demektir, çamur demektir. Ve biz dert yükü, mutsuz bir İstanbul devraldık. Bu kötü tabloda 'Bismillah' deyip hemen harekete geçtik. Önümüze çıkarılan sayısız engele rağmen bu aziz şehir için çalıştık, koşturduk ve ter döktük. Hiçbir zaman bahane arama kolaycılığına tevessül etmedik. İstanbul halkından aldığımız destekle şehrin ruhunu da canlandırdık. Bunun için İstanbul'un her sorunuyla ilgileneceğiz. Turizminden ticaretine bu şehrin her bir gündemi bizim gündemimizdir.Belediye Başkanlığı dönemimde, hep insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışıyla milletimize eser ve hizmet üretmenin gayreti içinde olduk. Gerek şahsımın, gerek Kadir Bey'in, gerek Mevlüt Bey'in belediye başkanlıklarında aynı kararlılıkla bu yola devam ettik. 20 yılda şehirlerimize kazandırdığımız asırlık eserler sayesinde milletimizin yaşam kalitesini yükselttik. Manifestomuzun adı Türkiye Yüzyılı. Bunu birlikte gerçekleştireceğiz. İstanbul sevdamızı tarif etmeye kelimeler kafi gelmez. Sevgimizi insanımıza hizmetlerle gösteriyoruz.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, açılış öncesi A Haber'e özel röportajında iki metro hattının daha açılış müjdesini verdi. Karaismailoğlu, "Bu yıl bitmeden İBB'nin yapmadığı ve devraldığımız Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin de içinde olduğu Başakşehir-Kayaşehir metro hattını da inşallah açıp İstanbulluların hizmetine sunacağız. Kağıthane-Yeni Havalimanı metro hattını da Kasım'da hizmete alacağız. İstanbul'da 7 hatta tam 103 km metro hattında çalışmalarımız sürüyor. Bu yıl içerisinde İstanbul'un 2 önemli havalimanını da metroyla buluşturmuş oluyoruz. Bütün Avrupa'da havalimanlarında kaos yaşanırken, Türkiye'de havalimanlarında konfor var" diye konuştu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü'nden (AYGM) yapılan açıklamada ise Pendik- Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu'nun 4.4 milyar liraya mal olduğunu, yatırımın bakanlığın bütçesinden AYGM tarafından gerçekleştirildiğini bildirdi.yıl önce bir numaralı sorun terördü. Nerede terör kaldı mı? Gabar'da, Cudi'de, Tendürek'te, Besler Deresi'nde terörü yerle yeksan ettik. PKK'nın parlementodaki temsilcileri bunu savunmanın gayreti içinde. Mersin'deki saldırı sinsi saldırılarının örneği. Malum parti, PKK'nın uzantısı, terörde kadınları kullanıyor. Saldırganları terör örgütüne katılım konusunda himaye ve teşvik eden HDP'dir. Bu teröristleri kamuoyu önünde savunma aklama görevini de CHP üstlenmiştir. Asıl üzüldüğümüz Atatürk'ün partisi olduğunu söyleyen CHP'nin bölücü terör örgütünün kuklası ve oyuncağı durumuna düşürülmesidir.