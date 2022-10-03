’İstanbul Büyükşehir Belediyesi engelleniyor’ yalanı böyle çöktü... Havalimanı metro hattı İBB’ye devredildi

Kanunun 8. maddesinde; "Devralan kuruluş, merkezi yönetim bütçesinden karşılanan ve/veya karşılanacak olan toplam proje maliyet bedelini, mülkiyet ve/veya işletme devir tarihinden itibaren bu bedelin ifa tarihine kadar her ay ilgili belediyenin genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılacak paylardan yüzde 5 oranında kesintinin Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ilgili hesaba aktarılmasıyla öder" deniliyor..

Metro bittiğinde gerçekleşen yapım tutarının ne ise söz konusu maliyete bu tarihten sonrası için faiz farkı ve ek bedeller eklenmediği ve yapım maliyetinin 30 yıl gibi uzun bir sürede kesileceği ğrenildi.

EKREM İMAMOĞLU'NUN AÇIKLAMALARI GERÇEĞİ YANSITMIYOR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bugün açılışı yapılan metro hattının maliyeti İBB tarafından karşılanmaktadır. Yani, aslında tüm ülkede olduğu gibi yatırımların tek sahibi kıymetli vatandaşlarımızdır. Pendik Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu İstanbul'umuza hayırlı olsun" iddiasında bulunmuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ekrem İmamoğlu'nu isim vermedem eleştirdi ve "Vizyonsuzlar; Sabiha Gökçen Havalimanı için 'Tuz Gölü'ne Alabalık Tesisi Yapmaya Benzer' demişlerdi… Bugün metrosunu da açtık! İstanbul'u birilerinin keyfine bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.