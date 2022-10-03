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Giriş Tarihi: 3.10.2022 15:18 Son Güncelleme: 3.10.2022 15:45

İstanbul'daki DHKP-C operasyonunda 5 tutuklama

EMİR SOMER EMİR SOMER
İstanbul’daki DHKP-C operasyonunda 5 tutuklama

Terör örgütü DHKP-C’ye düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

Terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyonu İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenlemişti. Şişli'de bulunan ve terör örgütü üyelerinin sözde "Kültür Evi" olarak kullandıkları adreste terör örgütünün sözde Yurt Dışı Merkez Komitesi ile şifreli yazışmaların yapıldığının ve aynı adreste aranan bazı terör örgütü üyelerinin saklandığının tespit edildiği ifade edildi. Kapılarının zırhlı olduğu ifade edilen adreste B.V., C.T., C.K., F.K. ve B.H. isimli 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale ve örgütsel dokümana incelenmek üzere el konuldu. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı. Beş şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul'da DHKP-C üyesi 5 şüpheli tutuklandı | Video

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İstanbul'daki DHKP-C operasyonunda 5 tutuklama
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