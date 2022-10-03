Kertişçi, İmamoğlu’na iki yıl önceki CHP toplantısını hatırlattı!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından "Referans yok, liyakat var" sözleriyle belediyenin itfaiye eri ve zabıta memuru ilanına başvuran 325 adayın mülakatlarını sosyal medyadan payınca iki yıl önce gündem olan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İBB Meclis Grubu'nun toplantısı akla geldi.
18 Ekim 2020 tarihli bilgilendirme toplantısının görüntülerinde mevsimlik işçilerin alımında hangi partiden işçilerin alındığına yönelik CHP'li isimlerin açıklamaları görülüyordu.
İMAMOĞLU'NA CEVAP GECİKMEDİ!
İBB AK Parti Meclis Üyesi Erdem Kertişçi de CHP'nin bilgilendirme toplantısına atıfta bulunup İmamoğlu'na cevaben, "2 yıl önce CHP toplantılarında söylenen sözleri size hatırlatalım, 'Herkes biliyor. 100 kişi alınıyorsa CHP'den 35, İYİ Parti'den 15, diğerleri 15, İBB kariyer üzerinden ise 20-25 gidiyor' Grup Başkanvekiliniz Doğan Bey'e, Sözcüsü Tarık Bey'e sorabilirsiniz" ifadelerini kullandı.