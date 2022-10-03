Kertişçi, İmamoğlu’na iki yıl önceki CHP toplantısını hatırlattı!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından "Referans yok, liyakat var" sözleriyle belediyenin itfaiye eri ve zabıta memuru ilanına başvuran 325 adayın mülakatlarını sosyal medyadan payınca iki yıl önce gündem olan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İBB Meclis Grubu'nun toplantısı akla geldi.