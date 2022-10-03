Kılıçdaroğlu'nun "İcazet turuna, sosyal devlet makyajı"! ABD'nin 'Bay Kemal'i ile görüşecek





"KENDİ ÖZGÜN EKONOMİ MODELİMİZİ İNŞA ETTİK"



Ekonomi modelinde tercih değişikliğine durduk yere de gitmediklerini dile getiren Erdoğan, Meclis'te şunları söylemişti:



"Şayet maç sürerken oyunun kurallarını bizim aleyhimize değiştirmeye çalışmasalardı, belki bir müddet daha buna ihtiyaç duymayabilirdik. Fakat ülkemiz açık bir ekonomik saldırıyla karşı karşıya kalınca sınırlarımızı korumak için ne yaptıysak, darbelere nasıl karşı çıktıysak buna da aynı tavrı sergiledik. Küresel gelişmelerin önümüze çıkardığı fırsatları da değerlendirerek 'olanda hayır vardır' anlayışıyla yönümüzü geleceğe çevirdik. Dünyanın ve ülkemizin tecrübelerinden en üst düzeyde istifadeyle kendi özgün ekonomi modelimizi inşa ettik.