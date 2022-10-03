Masada yine top çevirdiler

Millet İttifakı'nın 6 üyesini oluşturan "Altılı Masa", dün Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) genel merkezinde "İkinci Tur" toplantılarına başladı. Saat 14.00'da başlayan toplantıya CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti genel başkanları katıldı. Bu güne kadar gerçekleştirdikleri toplantılarda somut hiç bir ilerleme sağlayamayan ittifak üyeleri masada, 'top çevirmeye' devam etti.6 genel başkanın toplantının ana hatları da şöyle belirlendi;Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişin yol haritasına ilişkin partilerin formülleri tartışılacak6 partinin eski sisteme geçiş çalışmalarındaki benzerlikler ve farklılıkları gidermek için ortak komisyon kurulacak.Komisyonun çalışması tamamlandıktan sonra, 6 genel başkan sistem tanıtımı iddiasıyla ortak basın toplantısı düzenleyecek.Aylık toplantılar, 15-20 günde bir yapılacak.