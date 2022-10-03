Sabah’ın haberi elini ayağına dolaştırdı: Göstermelik sözleşme ayarladı tarih atmayı unuttu

SABAH, Bilecik Belediye Başkan Vekili CHP'li Melek Mızrak Subaşı'nın, belediyenin tüm yemekli organizasyonlarını eşinin sahip olduğu Subaşı Yemek Sanayi'ne verdiğini ortaya çıkardı.Bilecik'in düşman işgalinden kurtuluşunun kutlandığı gün dağıtılan 5 bin kişilik yemeği de aile şirketine veren CHP'li Subaşı, SABAH'ın duyurduğu haberi yalanlayabilmek için, firmanın "yemekleri bedava dağıttığına" dair bir sözleşme yazdırdı. Sözleşmede, söz konusu 5 Bin kişilik yemeğin, Subaşı Yemek Sanayi tarafından ücretsiz ikram edildiğine yer verildi.Ancak, alelacele yazılan sözleşmede tarih atılması gereken sağ üst kısmın boş olduğu görüldü. Bütün belediye ve bağlı kuruluşlar ile mahalli idare birliklerinin tüm sözleşmelerinde tarih bulunması zorunluluğu varken, aniden ortaya çıkan sözleşmede tarih bulunmaması soru işaretlerine neden oldu. Daha önce de İstanbul'da kaldığı lüks otelin 21 Bin 600 TL'lik faturasını belediyeye kestirdiği anlaşılan ve çıkan haberlerin ardından apar topar bir açıklama yapan CHP'li Subaşı, belgeleriyle yayınlanan haberi, yalanlamaya çalışmış ve tek bir belge dahi gösterememişti.