Şehit Uzman Çavuş Hüseyin Cerit son yolculuğuna uğurlandı

Kırklareli'nin Lüleburgaz İlçesinde trafik kazasına müdahale eden jandarma ekibine otomobil çarptı. Kırklareli D-100 Karayolu Edirne istikameti Ayvalı Kavşağı'nda meydana gelen kazada Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Cerit şehit oldu.

Şehidin naaşı Kırıkkale'de düzenlenen uğurlama töreninin ardından Kayseri'ye gönderildi. Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'na getirilen şehidin naşını burada Kayseri Valisi Gökmen Çiçek karşıladı. Şehidin cenazesi daha sonra Melikgazi İlçesinde yaşayan ailenin evine helallik alınması için götürüldü.

Şehit daha sonra toprağa verilmek üzere baba ocağı olan Pınarbaşı İlçesi'nin Büyükkaramanlı Köyü'ne getirildi. Şehit Hüseyin Cerit'in ikindi namazına müteakip kılınan cenaze törenine cenaze törenine İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral İsmail Balıbek, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, protokol üyeleri, şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı. Şehit Hüseyin Cerit, kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.