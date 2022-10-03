SON DAKİKA | AK Parti’de kritik toplantı: Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulunuyor

Son dakika haberi... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MKYK toplantısı sonrası basın toplantısı düzenliyor.

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Ömer Çelik'in konuşmasından öne çıkan satır başları şöyle:

Diyarbakır Anneleri hiçbir Avrupa raporuna girmedi. Zaman zaman devletlerin yaptığı insan hakları ihallerini gündeme aldıklarını söylüyorlar. Ancak DEAŞ terör örgütünün raporlarını gündeme alıyorlar. AB raportörünün evlat nöbetini gündeme almasını istiyoruz.

"AB BARIŞ ÇABALARINDA ÇEKİMSER YAKLAŞIYOR"

Rusya'nın Ukrayna'daki belli bölgeleri ilhak etmesi barış umutları ötelemiş oldu. Kırım'ın ilhakından beri ortaya koyduğumuz ilkeli tavrı sürdürüyoruz. Son işgalleri de reddediyoruz. İlhak kararına kadar çok önemli aşamalara geçilmişti. Bunlardan en önemlisi 'Tahıl Koridoru' projesiydi. Diğeri ise 200 savaş esirinin mübalesi konusunda da Türkiye'nin çabalarını herkes takdir ediyor. Türkiye'nin barışın sağlanması için ortaya koyduğu diplomatik iradenin dışında diplomatik bir irade yok. Daha çok tehditler ve karşılıklı restleşmelerin öne çıktığı bir tavır görüyoruz. Savaş hiçbir şeyi çözmez. Sadece acı ve kayıplar getirir. Özellikle Avrupa Birliği'nin bu diplomatik iradeye çekimser yaklaştığını görüyoruz.

"MACRON'UN DİPLOMATİK ZAYIFLIĞININ GÖSTERGESİ"

Macron'un 'Biz Fransa olarak Rusya ile ilişkimizi sürdüreceğiz. Türkiye'nin Rusya ile iletişimde olan tek ülke olmasına izn veremeyiz.' gibi savaşı bile rekabet konusu haline getirdiğini gördük. Bu diplomatik zayıflığın göstergesidir.

"HESAPSIZ SİLAH DESTEĞİ İYİ SONUÇLAR DOĞURMAYACAK"

Yunanistan ve Güney Kıbrıs kaynaklı Ege ve Doğu Akdeniz'de tansiyonu yükseltme çabasına tanıklık ediyoruz. ABD'nin Güney Kıbrıs'a silah ambargosunu kaldırması anlamlı bir tablo ortaya koymuyor. Hesapsız silah desteğinin NATO ve bölge barışı için hiç de iyi sonuçlar doğurmayacağı açıktır. Yunan Başbakan Türkiye'yi tehdit ederken arkasındaki ülkeleri olarak NATO üyelerini sayıyor. Adaların silahlandırılmasının Türkiye'ye karşı olduklarını Yunan makamlar dahil kabul ediyor. Yunanistan aldığı silah desteğini Türkiye'yi tehdit ve taciz için kullanıyor.