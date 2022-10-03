Son dakika: Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar: ’Türkiye’nin Yüzyılı’nı birlikte inşa edeceğiz

"TÜRKİYE'NİN YÜZYILINI BİRLİKTE İNŞA EDECEĞİZ"

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Türkiye'nin her alanda olduğu gibi ekonomide de hedeflerini küresel ligin en üst sıralarına çıkarması için bu çalışmaların çok daha anlamlı olduğuna inanıyorum. Enerji ve emtia fiyatlarındaki artışın çok daha derinleştiği dönemden geçiyoruz.

Bize kurulan tuzaklara karşı verdiğimiz mücadele ortada. Küresel gelişmelerin ortasında bir süredir etkisini hissettiğimiz enflasyon meselesinin de üstesinden gelerek inşallah Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte inşa edeceğiz.