Teşkilatlar, ‘Türkiye Yüzyılı’nı anlatacak

AK Parti kadroları 2023 cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için saha çalışmalarına hız verdi. Bu yıl "Türkiye Yüzyılı" manifestosu ile seçim çalışmalarının yapılacağı belirtildi. Seçimlere giden süreci hafta hafta gün gün planlayan AK Parti teşkilatı, seçim çalışmalarına bir yenisini eklemeye hazırlanıyor. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında Seçim İşleri Başkanlığı'nın yapacağı sunumun ardından Seçim Koordinasyon Merkezlerinin (SKM) kurulması kararı alınacak. 2023 seçimleri için AK Parti seçim kampanyasını siyaset sosyoloji alanında akademik çalışmaları ile bilinen 2012-2014 yıllarında Cumhurbaşkanının danışmanlığını yapan Prof. Dr. Ertan Aydın'ın koordinasyonundaki bir ekip tarafından yürütülecek.CumhurbaşkanıErdoğan'ın miting programlarını SKM'ler planlayacak, geçmişte olduğu gibi cumhur ittifakı ile ortak mitingler düzenlenecek. Seçim gecesi de sandık kurullarından gelen sonuçları bir araya getirerek an be an AK Parti Genel Merkezi'ne aktaracak, böylece seçim koordinasyon merkezlerinin çalışma metodu "seçim merkezli" olmak üzere revize edilecek.