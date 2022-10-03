Ukrayna halkının yaralarını elbirliğiyle saracağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin eşi Olena Zelenska'yı İstanbul'daki Vahdettin Köşkü'nde ağırladı. Emine Erdoğan, buluşmayla ilgili Twitter paylaşımında "Savaş mağduru kadınlar ve çocuklar başta olmak üzere Ukrayna halkının yaralarını elbirliğiyle saracağımıza inanıyorum" ifadelerine yer verdi. Olena Zelenska görüşmede 'Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'na imza attı. Zelenska, eşi Volodimir Zelenskiy'nin Ukrayna'ya verilen destekten dolayı teşekkür mektubunu da Emine Erdoğan'a teslim etti.