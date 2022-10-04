12 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlığın Twitter'DAKİ hesabından yapılan açıklamada, "Suriye'nin kuzeyindeki teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyoruz. Teröristlerden birinin sözde üst düzey yönetici olduğu tespit edildi" denildi. Öte yandan Irak'ın Metina bölgesinde de 2 PKK'lı terörist öldürüldü. Siirt'in Pervari ilçesi kırsalında ise jandarmanın gerçekleştirdiği operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.