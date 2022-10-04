Binali Yıldırım Düzce Üniversitesi Akademik Yılı açılış törenine katıldı

Düzce Üniversitesi 2022-2023 Akademik yılı açılış törenine AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım katıldı. İstiklal Marşının okunması ve saygı duruşunda bulunulmasının ardından Düzce Üniversitesi senatosu tarafından Binali Yıldırım'a mühendislik alanında fahri doktora belgesi Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir tarafından verildi.

Doktora törenin ardından konuşan Yıldırım, üniversitenin 2022-2023 Yılı Akademik Açılış Töreni'nde bir arada olmaktan duyduğunu memnuniyeti dile getirdi. Yıldırım, kendisine Fahri Doktora payesini uygun gören Rektörümüze ve Senato Üyelerimize şükranlarını sundu. Düzce Üniversitesinin AK Parti iktidarının stratejik kararı çerçevesinde kurulduğunu dile getiren Yıldırım, iktidara geldiklerinde üniversiteye erişimin ciddi problem olduğuna işaret ederek, bugün üniversiteye erişimde ülkemizin dünya birincisi olduğunu vurguladı. Düzce Üniversitesinin 33 bin öğrencisi ve 3 bin akademik ve idari personeli ile büyük mesafe kat ettiğini söyleyen Binali Yıldırım, Rektöre de yeni görevinde başarılar diledi.

2. Dünya Savaşı'ndan sonra dünyanın iki kutuplu şekilde ayrıştığını belirten Yıldırım, bu süreçte Türk Cumhuriyetlerinin 75 yılını kaybettiği değerlendirmesinde bulundu. Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallılar Heyeti Başkanı olarak en büyük hedeflerinin dilde, fikirde, işte birlik idealini hayata geçirmek olduğunun altını çizen Binali Yıldırım, Türk Cumhuriyetleri kaynaklarının bu ülkelerin insanlarının geleceği ve refahı için ayrılması gerektiğine de sözlerine ekledi. Türkiye'nin bu ülkelere rol model olduğunu yineleyen Yıldırım, "Güçlü olmak mecburiyetindeyiz. Savunma sanayimizin yüzde 80'ini kendimiz üretiyoruz. Amacımız, hiç kimseden korkmadığımızı bütün dünyaya göstermektir" şeklinde konuştu.

Dış politikada "Yurtta sulh, cihanda sulh" anlayışını devam ettirdiklerini dile getiren Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, ülkemizin Rusya-Ukrayna savaşında kolaylaştırıcı ve arabulucu rolünü hiçbir hesap kitap yapmadan sürdürdüğünü ve dünya beşten büyüktür söyleminin birçok ülkeden destek gördüğünü ifade etti.

Son olarak gençlere seslenen Binali Yıldırım, dünyanın en büyük cirolu şirketlerinin son 20 yılda kurulan bilişim ve sosyal medya şirketleri olduğuna dikkat çekerek gençlerin her alanda kendilerini donanımlı hale getirmelerini ve birden fazla yabancı dil öğrenmelerini tavsiye etti.

2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Açılış konuşmasının ardından protokol üyeleri tarafından Binali Yıldırım'a hediyeleri de takdim edildi. 2022-2023 Akademik Yılı Açılış Töreni, günün anısı için gerçekleştirilen fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.