Borsada manipülasyon operasyonunda yeni detay!

ŞÜPHELİLER YAKLAŞIK 5 MİLYAR LİRA KAR, 1 MİLYAR LİRA DA ZARAR ETTİ

Bu yolla her iki piyasanın birbirini etkileyerek fiyatların yükseltilmesine yol açan şüphelilerin, eylemlerini organize bir şekilde gerçekleştirdikleri tespit edilirken, ilgili paylar ve paylara ait vadeli işlem sözleşmelerinin büyük çoğunluğunun zanlıların mülkiyetinde olduğu anlaşıldı.

Soruşturma kapsamında, zanlıların organize ve örgütlü olarak 6362 Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/1 maddesinde tanımlanan "işlem bazlı piyasa dolandırıcılığı" suçunu işlediklerini değerlendirdi.

SPK uzmanlarınca yapılan çalışmalar kapsamında şüphelilerin realize karlarının 2,5 milyar lira, elde edilen toplam karın ise yaklaşık 5 milyar lira olduğunu belirlenirken, fakat piyasada yaşanan sert düşüşler nedeniyle yaklaşık 1 milyar lira zarar oluştuğu değerlendirildi.