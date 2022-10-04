CHP’li divan üyeleri toplu olarak istifa etti

ŞAHİN: BÖYLE BİR TALEP VE BEKLENTİ VAR

Önergenin altında imzası bulunan MHP Grup Başkanvekili Selahattin Şahin de söz alarak önergenin CHP'nin seçim vaadi olduğuna vurgu yaptı. "Böyle bir şey olmaz. Biz yerelde iktidar olursak, genelde iktidar olursak diye söylemiyor. CHP'nin seçim vaadinde var." Diyen Şahin; "Halkta böyle bir talep ve beklenti de var. Bu yüzden böyle bir önergeyi hazırladık. Komisyona havale edilip değerlendirilmesini rica ediyoruz" ifadelerini kullandı. Başkan Arda ise, "Ben bunu tavsiye niteliğinde alıyorum" deyince ortam gerildi. AK Partili Ali Gönen ise seçim döneminden bir video izletip; "Videoda da var. Bu seçim beyannameniz. Seçim vaatleri partilerin namusudur. Bu nedenle göz ardı etmemenizi rica ediyoruz. Siz bu vaatlerde bulunarak oy aldınız, halk sizi bu yüzden seçti. Bu önerimizin gündeme alınmasını istiyoruz" diye konuştu. Yazılı önerge başkan Arda'nın talebi doğrultusunda dilek ve temenni olarak kabul edildi. Yaşananlara tepki gösteren AK Parti Grup Başkanvekili Uğur İnan Atmaca, 'Mecliste bize gerek yoksa o zaman bizde salonu terk ediyoruz' dedi. Ardından da AK Parti ve MHP'li meclis üyeleri Başkan Arda'yı protesto ederek oturumun yapıldığı salonu terk etti.