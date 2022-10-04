CHP’li divan üyeleri toplu olarak istifa etti

CHP'li Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda ile partilisi meclis üyeleri arasındaki fikir ayrılığı krize neden oldu. Geçtiğimiz aylarda meclise sunduğu imar plan tadilatına ilişkin önerge CHP'li meclis üyelerinin oyları ile ret edilmesiyle yaşanan tartışmaların ardından bu sefer de divan krizi patlak verdi. Başkan Arda ile fikir ayrılığına düşen 2'si asil 2'si yedek CHP'li 4 divan üyesi toplu olarak görevlerinden istifa etti. İstifa eden CHP'li divan üyeleri Leman Emin, Nevin Mutlu, CHP'li yedek üyeler Cemal Çalışkan ve Murat Serin'in yerine yeni üyeler seçildi. Ekim ayı oturumunda yaşananlar bunlarla da sınırlı kalmadı. AK Parti ve MHP'nin 2'şer, bağımsız meclis üyesinin meclise sunduğu 1 önerge Başkan Arda tarafından öneri olarak kabul edilince ortalık karıştı.
CUMHUR İTTİFAKI'NDAN 'SERVİS' ÖNERİSİ
AK Parti Grup Başkanvekili Uğur İnan Atmaca ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Selahattin Şahin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2018 yerel seçimlerinde vaat olarak kullandığı 'her belediyemizde öğrenciler için ücretsiz servis olacak' söylemi hakkında yazılı önerge vererek Gaziemir Belediyesi'nin öğrencilere ücretsiz servis koyması teklif etti. Başkan Halil Arda ise önergenin 'öneri ve temenni' olarak kabul edilmesi önerisinde bulundu.
SİZ PARTİNİZİN YAYINLADIĞI DEKLARASYONU KABUL ETMİYOR MUSUNUZ?
AK Parti Grup Başkanvekili Uğur İnan Atmaca, CHP Genel Merkezince seçim öncesi yayınlanan deklarasyonda yer alan 'belediyeler öğrencilere ücretsiz servis hizmeti verecek' maddesini hatırlatarak; "CHP Genel Merkezinin yayınladığı bu deklarasyon CHP'li tüm belediyeleri kapsar. Siz genel merkezinizin yayımladığı deklarasyonu kabul etmiyorsanız bir şey diyemem" diye konuştu. Bunun üzerine Başkan Arda servis yetkisinin kaymakamlıklarda olduğunu belirtip bu vaadi CHP iktidar olduktan sonra yapılacak yasal düzeleme ile hayata geçirileceğini söyledi.
ŞAHİN: BÖYLE BİR TALEP VE BEKLENTİ VAR
Önergenin altında imzası bulunan MHP Grup Başkanvekili Selahattin Şahin de söz alarak önergenin CHP'nin seçim vaadi olduğuna vurgu yaptı. "Böyle bir şey olmaz. Biz yerelde iktidar olursak, genelde iktidar olursak diye söylemiyor. CHP'nin seçim vaadinde var." Diyen Şahin; "Halkta böyle bir talep ve beklenti de var. Bu yüzden böyle bir önergeyi hazırladık. Komisyona havale edilip değerlendirilmesini rica ediyoruz" ifadelerini kullandı. Başkan Arda ise, "Ben bunu tavsiye niteliğinde alıyorum" deyince ortam gerildi. AK Partili Ali Gönen ise seçim döneminden bir video izletip; "Videoda da var. Bu seçim beyannameniz. Seçim vaatleri partilerin namusudur. Bu nedenle göz ardı etmemenizi rica ediyoruz. Siz bu vaatlerde bulunarak oy aldınız, halk sizi bu yüzden seçti. Bu önerimizin gündeme alınmasını istiyoruz" diye konuştu. Yazılı önerge başkan Arda'nın talebi doğrultusunda dilek ve temenni olarak kabul edildi. Yaşananlara tepki gösteren AK Parti Grup Başkanvekili Uğur İnan Atmaca, 'Mecliste bize gerek yoksa o zaman bizde salonu terk ediyoruz' dedi. Ardından da AK Parti ve MHP'li meclis üyeleri Başkan Arda'yı protesto ederek oturumun yapıldığı salonu terk etti.