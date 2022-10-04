Diyarbakır annelerini gündeme alın

AKParti MYK dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, toplantı sonrası açıklamalarda bulundu. "AB'nin Türkiye raportörüne seslenmek isterim" diyen Çelik, şunları kaydetti:Kendisinin doğrudan yanlış aldıkları konular var. Diyarbakır Anneleri'ni de gündemlerine almalarını istiyoruz. Şimdiye kadar uluslararası kurumların gündemine Diyarbakır Anneleri'nin girmemiş olması dünyanın en büyük ikiyüzlülüklerinden biridir. Diyarbakır Anneleri'nin evlat nöbetleri, bütün raporlar açısından samimiyet testi olacaktır.(ABD, Yunanistan ve Güney Kıbrıs) Yunanistan ve Güney Kıbrıs kaynaklı, Ege ve Doğu Akdeniz'de tansiyonu yükseltme çabasına tanıklık ediyoruz. ABD'nin Güney Kıbrıs'a silah ambargosunu kaldırması anlamlı bir tablo ortaya koymuyor. Hesapsız silah desteğinin NATO ve bölge barışı için hiç de iyi sonuçlar doğurmayacağı açıktır. Ortaya çıkacak tablo NATO ve bölge barışına hizmet etmez. Yunan Başbakan Türkiye'yi tehdit ederken, arkasındaki ülkeler olarak NATO üyelerini sayıyor.Türkiye bundan sonra KKTC'ye silah desteğini daha çok artırır. Kuvvet dengesi bakımından Ege'deki kuvvetlerini hiç kimsenin tehdit edemeyeceği bir seviyeye çıkarır. Ama bütün bunların başlangıcı, müttefiklerimizin Yunanistan'ı kışkırtmasıdır. Türkiye büyük bir diplomasi devletidir. Ama masadan sürekli kaçan taraf Yunanistan'dır.(CHP liderinin ABD ziyareti) Adayları nasıl belirliyorlar, kaç toplantı yapıyorlar bizi ilgilendirmiyor. Ne yapacaklarına kendileri karar verir. Kimin hangi ülkeye gittiği bizi ilgilendirmez ama siyasetin basireti, feraseti var. Seçime bir yıldan az kalmış. ABD'de bazı yetkililer "Muhalefeti desteleyeceğiz' diyor. Tutup bu ortamda oraya ziyaret gerçekleştirilmesi manidar hale geliyor. Milletten icazet alması önemlidir.(Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'a tepki) Yunan tarafı gerilim tüccarlığı yapıyor sürekli. Krizin en büyük sebebi Dendias'ın söylemleri. Sürekli olarak savaş kışkırtıcılığı yapan biri. Yunanistan 6 aylığına, bir seneliğine Dendias'a konuşma yasağı koysa Yunanistan için iyi olur. Bütün dünyanın gözü önünde kavgaya çıkarmaya çalıştığı herkes tarafından biliniyor. Yüksek tansiyon iyi bir şey değil.