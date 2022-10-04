FETÖ’nün esnaf yapılanmasına operasyon: 16 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ'nün esnaf sivil yapılanmasında olduğu tespit edilen 16 şüpheli hakkında Ankara merkezli 3 ilde gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin, haklarında örgütün sohbet ve toplantılara katılarak himmet adı altında yardımda bulunduklarına dair bylock yazışmaları ve tanık ifadeleri bulunduğu tespit edildi. FETÖ ile iltisaklı kişi ve kurumlara para transferi gerçekleştirdikleri belirlenen şüphelilerin Bylock kullanıcısı olduğu aktarıldı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.