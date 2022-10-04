Güvenlikten barış diplomasisine enerjiden terörle mücadeleye: Tüm gözler Türkiye’de

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkelerin siyasi karar süreçlerine katılımını amacıyla kurulan Avrupa Siyasi Topluluğu'nun 6 Ekim'de Çekya'nın başkenti Prag'da yapacağı ilk toplantıya katılacak. Toplantıda Rusya-Ukrayna Savaşı başta olmak üzere bölgesel konularda üstlendiği kritik misyonla bölgenin en önemli aktörlerinden olduğu görülen Türkiye, "barış ve güvenlik, terörle mücadele, enerji ve iklim, ekonomi, göç ve ulaşım" konularında özgün, rasyonel ve yenilikçi fikirlerini aktaracak. Erdoğan'ın toplantıda yapacağı kritik görüşmelerden biri de Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile buluşması olacak. Erdoğan'ın Paşinyan'a, özel temsilciler arasındaki görüşmelerin üçüncü ülkelerde değil Türkiye ve Ermenistan'da dönüşümlü olarak yapılması, bölgede daha fazla gerilim yaşanmaması için provokasyonlardan uzak durulması ve Azerbaycan ile nihai barış anlaşmasının imzalanması yönünde mesajlar vermesi bekleniyor.Karabağ Savaşı'nı bitiren 10 Kasım mutabakatında kurulması kararlaştırılan kazan-kazan anlayışına dayalı Zengezur koridorunun bir an önce işlevsel hale gelmesi konusunun da gündeme gelmesi öngörülüyor. Başkan Erdoğan'ın diğer liderle de ikili görüşmeler gerçekleştirmesi planlanıyor. Toplantı içn AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile AB dönem başkanı Çekya'nın Başbakanı Petr Fiala tarafından imzalanan davet mektupları, Türkiye'nin yanı sıra Arnavutluk, Ermenistan, Azerbaycan, Bosna Hersek, Gürcistan, İzlanda, Kosova, Lihtenştayn, Moldova, Karadağ, Kuzey Makedonya, Norveç, Sırbistan, İsviçre, Ukrayna ve İngiltere'ye gönderildi.