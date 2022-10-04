Kesikbaş cinayetinde gözaltına alınan kasap tutuklandı! Yüzünü tanınmaz hale getirmişler

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden İstanbul Başakşehir'e bağlı Kayaşehir Mahallesi Sazlıdere Barajı yolunda geçtiğimiz Kurban Bayramı'nın birinci günü kurban payı dağıtan E.Ö., yol kenarında başı olmayan bir ceset gördü. E.Ö., hemen polisi arayarak bilgi verdi. Polis ekipleri olay yerine geldi. Cesedin bir kadına ait olduğu belirlendi. Kadının başı da cesetten 10 metre uzaklıkta bulundu. Olay Yeri İnceleme ekipleri ceset üzerinde yaptıkları incelemede kadının vücudunda 20'den fazla bıçak darbesi tespit etti. Kadının cesedi ve başı yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

2014 YILINDA KAYDI VARMIŞ

Yapılan parmak izi incelemesinde kadının 2014 yılında fuhuş yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Nobar Gafarova olduğu belirlendi. Polis yaptığı çalışmalarda Nobar Gafarova'nın çevresindeki kişileri inceleme altına aldı. Polis, bölgedeki kamera görüntülerini topladı. Türkmenistanlı kadını öldüren fail ya da failleri bulmak için çalışmalar hızla devam etti.

YÜZÜ TANINMAZ HALE GETİRİLMİŞ

Öte yandan cesedin 15 metre ilerisinde bulunan kesik başın yüzünün de tanınmaz hale getirildiği öğrenildi. Polis son kaydı 2016 yılında olan Nobar Gafarova'nın kimliğini tespit etmekte bu yüzden zorladığı öne sürüldü.

BİRİ KASAP 6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Yaklaşık iki ay süren teknik ve fiziki takibin ardından cinayetle ilgili Türkmenistan uyruklu Muratcan R.(55), kardeşi Begmurad R.(33) , Babajan R.(30), Metin A., Mehmet K. ve Remzi G. gözaltına alındı. Şüphelilerden Muratcan R.'nin Türkmenistan'da cinayet suçlamasıyla bir süre cezaevinde yattığı öğrenildi. Kurban pazarında kasap olarak çalışan Muratcan R.'nin Nobar Gafarova öldürülmeden önce oldukça sık görüştüğü belirlendi. Poliste verdikleri ifadelerinde suçlamaları kabul etmeyen şüpheliler adliyeye sevk edildiler.

KASAP VE KARDEŞİ TUTUKLANDI

Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Adliyeye sevk edilen şüphelilerden kasap Muratcan R ve kardeşi Begmurad R. Tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.