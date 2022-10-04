Şehidin vasiyeti sahipsiz kalmadı

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit düşen Piyade Astsubay Çavuş Yusuf Ataş'ın vasiyeti üzerine bir lösemili kız çocuğunun ihtiyaçlarını karşılayacaklarını bildirdi. Mükerrem Tollu, lösemi nedeniyle tedavi gören 7 yaşındaki Emine Sena Demirel ve ailesini makamında ağırladı. Aileyle sohbet eden Tollu, çocukla pasta kesti. Belediye ekipleri de Demirel'i eğlenmesi için oyun alanına götürdü. Tollu, "Şehidimizin vasiyetini Erdemli'de yerine getiriyoruz.Emine Sena Demirel kardeşimizin tüm ihtiyaçlarını en iyi, en güzel şekilde yerine getireceğiz. Şehitlerimizin vasiyeti bizim için emir niteliğindedir" ifadesini kullandı. Şehidin babası Necat Ataş da vasiyeti ile tüm ülkede yankı bulan oğluyla gurur duyduğunu söyledi, "Hayır işi olduğunda önde koşardı. Yaşarken bizi hep sevindirdi, şehit oldu yine sevindirdi" dedi.