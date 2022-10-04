Son dakika: AK Parti'den 84 milyona çağrı! "Çarşamba bekliyoruz"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın yapacağı Ak Parti Grup toplantısı konuşmasının hak ve özgürlükler mücadeleleri tarihine atılmış çok güçlü bir imza olacağını söyledi.





Çelik Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hak ve özgürlükler mücadelesinin öncü siyasi hareketi biziz. Mücadele ettik, bedel ödedik, geri adım atmadık. Çarşamba günü Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımızın yapacağı grup konuşması bu tarihi mücadelenin yeni bir aşaması olacaktır." dedi.

Çelik şöyle devam etti:

"Çarşamba günü herkesi ekran başına bekliyoruz. Cumhurbaşkanımızın açıklamaları, hak ve özgürlükler mücadelemizin tarihine atılmış çok güçlü bir imza olacaktır."