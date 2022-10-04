Son dakika: Bahçeli’den Adalar konusunda net mesaj: Dünyaya ilan ediyoruz; hakkımızı yedirmeyiz

"ADALAR KONUSUNDA HAKKIMIZI YEDİRMEYİZ"

Yunanistan ABD'nin dolduruşuna gelip Türkiye'ye meydan okuyor. Akdeniz ve Ege'den silah gösterip, Lozan ve Paris anlaşmaları yok sayılmaktadır. Türkiye çembere alınmaktadır. Dünyaya ilan ediyorum. Adalar konusunda hakkımızı yedirmeyiz. Hakkımız çiğnetmeyiz, vazgeçmeyiz. Hakkımıza, hukukumuza göz koyanların gözünü oyarız.

RUSYA'NIN İLHAK KARARI

Rusya ağır sorunlar içeren ilhak kararı ile uluslararası hukuku hiçe saymıştır. Dünyada yeni ilhakların önü açılmıştır. Bizim hedefimiz Rusya ve Ukrayna arasında kalıcı barışın tesis edilmesi.

6'LI MASAYA TEPKİ

Zillet İttfaikı Türkiye'nin karşısına geçenm Türkiye düşmanları ile birliktedir. Bunlar şiömdiden koltuk kavgasındadır. Bunlardan ne köy olur ne de kasaba. Hele bir adayınızı açıklayın. Kim olduğunu bir söyleyin.