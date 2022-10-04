Son dakika: Bahçeli’den Adalar konusunda net mesaj: Dünyaya ilan ediyoruz; hakkımızı yedirmeyiz

Son dakika haberleri: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor.
Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
BAHÇELİ'DEN EYT MESAJI
"EYT'lilerin mağduriyeti bu yıl bitmeden çözüme kavuşacaktır.
2023 seçimlerinde Türk Milleti'nin Zillet'e düşme ihtimali yoktur.
"ANKETLER BİZİM İÇİN VIZILTIDIR"
Anketler şunu söylemiş bunu söylemiş. Biz milletimize bakarız, ona kulak veririz. Milletimiz ne diyorsa coşkuyla yaparız. Biz milletimizin ne dediğine bakarız.
23 Ekim 2022 tarihinde Manisa Açık Hava Toplantılarımızı yapacağız. Bizim cumhurbaşkanı adayımızın Sayın Recep Tayyip Erdoğan olacağını sonuna kadar haykıracağız.
Milli birlik ve kardeşliğimiz için milletimize çağrım; gelin birlikte Türkiye olalım.
Terörizmin ablukası, ekonomik saldırılar, siyasi oyunlar veticaret savaşları çözülmeyi bekleyen sorunların en başındadır. Sancılı gelişmelerin ve önümüzdeki riskli yılların, dünyanın doğuşuna nasıl tanıklık edeceği bir muammadır.
"ADALAR KONUSUNDA HAKKIMIZI YEDİRMEYİZ"
Yunanistan ABD'nin dolduruşuna gelip Türkiye'ye meydan okuyor. Akdeniz ve Ege'den silah gösterip, Lozan ve Paris anlaşmaları yok sayılmaktadır. Türkiye çembere alınmaktadır. Dünyaya ilan ediyorum. Adalar konusunda hakkımızı yedirmeyiz. Hakkımız çiğnetmeyiz, vazgeçmeyiz. Hakkımıza, hukukumuza göz koyanların gözünü oyarız.
RUSYA'NIN İLHAK KARARI
Rusya ağır sorunlar içeren ilhak kararı ile uluslararası hukuku hiçe saymıştır. Dünyada yeni ilhakların önü açılmıştır. Bizim hedefimiz Rusya ve Ukrayna arasında kalıcı barışın tesis edilmesi.
6'LI MASAYA TEPKİ
Zillet İttfaikı Türkiye'nin karşısına geçenm Türkiye düşmanları ile birliktedir. Bunlar şiömdiden koltuk kavgasındadır. Bunlardan ne köy olur ne de kasaba. Hele bir adayınızı açıklayın. Kim olduğunu bir söyleyin.