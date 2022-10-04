Son dakika | Borsa manipülasyonu operasyonunda flaş gelişme: Piyasada bakın nasıl hakimiyet kurmuşlar...

Son dakika haberi - İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Borsa İstanbul'da manipülasyon yaparak haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen 10 kişinin yakalanması için çalışma başlatmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, geçtiğimiz pazar günü İstanbul, Ankara, Muğla ve Balıkesir'de 17 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.
Düzenlenen operasyonda aralarında Mehmet Akdere ile T.K. (23), E.K. (54), N.K.K. (44), A.C.T. (55), B.A. (45), H.G. (65) ve B.A. (23) isimli 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, 2 kişinin ise yurt dışında olduğu tespit edilmişti.
SERMAYE PİYASASI KANUNUNA MUHALEFETTEN TUTUKLANDILAR
Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadesi alınan şüphelilerden 5'i tutuklama talebiyle İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. 1 şüpheli konutu terk etmeme şeklinde, 2 şüpheli ise imza verme ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbirleriyle serbest bırakıldı. Aralarında Mehmet Akdere'nin de olduğu 5 şüpheli 'sermaye piyasası kanununa muhalefet etmek' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin işlem bazlı piyasa dolandırıcılığı yaparak sermaye piyasası kanununa muhalefet ettikleri saptandı.
BİR CEPLERİNDEN ALIP DİĞER CEPLERİNE KOYDULAR
Soruşturma dosyasında elde edilen bilgilere göre şüpheliler, Borsa İstanbul'da bankacılık sektöründe vadeli işlem piyaslarındaki hesaplarından yüksek miktarda işlem gerçekleştirdi. Fiyat yükseltici ve kendinden kendine karşılıklı işlemler yapılarak oluşan pay piyasasını ise yapay bir piyasa haline getirdi. Böylece bankacılık sektörü paylarına yüksek talep olduğu izlenimi verilerek, yoğun ve sürekli alım satım işlemleri ile piyasada hakimiyet kuran şüpheliler, pay fiyatının belirlenmesinde etkin hareketlerde bulundu.
YÜKSELİŞ OLACAK BEKLENTİSİ OLUŞTURDULAR
Şüphelilerin eş zamanlı olarak bankacılık sektörü payları vadeli işlem piyasasında uzun pozisyon aldıkları, banka paylarında yükseliş olacağı beklentisi ve algısının oluşturularak piyasalarda pralel yapılan alımlarla aynı payların spot piyasa değerlerinin suni bir biçimde arttırdıkları saptandı. Yatırımcılara fiyatların spot piyasada da yükseleceği beklentisinin verildiğini belirleyen soruşturma birimleri, bu yolla her iki piyasanın da birbirini etkileyerek fiyatların yükseltilmesine yol açıldığı tespitinde bulundu