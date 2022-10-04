Haberler Gündem Haberleri Son dakika | Borsa manipülasyonu operasyonunda flaş gelişme: Piyasada bakın nasıl hakimiyet kurmuşlar...
Giriş Tarihi: 5.10.2022 00:17 Son Güncelleme: 5.10.2022 00:18

Son dakika | Borsa manipülasyonu operasyonunda flaş gelişme: Piyasada bakın nasıl hakimiyet kurmuşlar...

MUSTAFA SAİT ÖZKAN MUSTAFA SAİT ÖZKAN
Son dakika | Borsa manipülasyonu operasyonunda flaş gelişme: Piyasada bakın nasıl hakimiyet kurmuşlar...

Son dakika haberi... Borsa işlemlerinde usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden tutuklama talebiyle İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen 5 şüphelinin sorgusu tamamlandı. İşlem bazlı piyasa dolandırıcılığı suçlaması yöneltilen aralarında Mehmet Akdere'nin de olduğu 5 şüpheli 'sermaye piyasası kanununa muhalefet etmek' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin özellikle bankacılık sektörü hisse senetlerine yüksek bir talep olduğu izlenimi oluşturarak, yoğun ve sürekli al-sat işlemleri ile piyasada hakimiyet kurdukları, hisse senetlerinin fiyatlarının belirlenmesinde etkin hareketlerde bulunduklarına dikkat çekildi.

Son dakika haberi - İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Borsa İstanbul'da manipülasyon yaparak haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen 10 kişinin yakalanması için çalışma başlatmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, geçtiğimiz pazar günü İstanbul, Ankara, Muğla ve Balıkesir'de 17 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Düzenlenen operasyonda aralarında Mehmet Akdere ile T.K. (23), E.K. (54), N.K.K. (44), A.C.T. (55), B.A. (45), H.G. (65) ve B.A. (23) isimli 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, 2 kişinin ise yurt dışında olduğu tespit edilmişti.

SERMAYE PİYASASI KANUNUNA MUHALEFETTEN TUTUKLANDILAR

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadesi alınan şüphelilerden 5'i tutuklama talebiyle İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. 1 şüpheli konutu terk etmeme şeklinde, 2 şüpheli ise imza verme ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbirleriyle serbest bırakıldı. Aralarında Mehmet Akdere'nin de olduğu 5 şüpheli 'sermaye piyasası kanununa muhalefet etmek' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin işlem bazlı piyasa dolandırıcılığı yaparak sermaye piyasası kanununa muhalefet ettikleri saptandı.

BİR CEPLERİNDEN ALIP DİĞER CEPLERİNE KOYDULAR

Soruşturma dosyasında elde edilen bilgilere göre şüpheliler, Borsa İstanbul'da bankacılık sektöründe vadeli işlem piyaslarındaki hesaplarından yüksek miktarda işlem gerçekleştirdi. Fiyat yükseltici ve kendinden kendine karşılıklı işlemler yapılarak oluşan pay piyasasını ise yapay bir piyasa haline getirdi. Böylece bankacılık sektörü paylarına yüksek talep olduğu izlenimi verilerek, yoğun ve sürekli alım satım işlemleri ile piyasada hakimiyet kuran şüpheliler, pay fiyatının belirlenmesinde etkin hareketlerde bulundu.

YÜKSELİŞ OLACAK BEKLENTİSİ OLUŞTURDULAR

Şüphelilerin eş zamanlı olarak bankacılık sektörü payları vadeli işlem piyasasında uzun pozisyon aldıkları, banka paylarında yükseliş olacağı beklentisi ve algısının oluşturularak piyasalarda pralel yapılan alımlarla aynı payların spot piyasa değerlerinin suni bir biçimde arttırdıkları saptandı. Yatırımcılara fiyatların spot piyasada da yükseleceği beklentisinin verildiğini belirleyen soruşturma birimleri, bu yolla her iki piyasanın da birbirini etkileyerek fiyatların yükseltilmesine yol açıldığı tespitinde bulundu

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Son dakika | Borsa manipülasyonu operasyonunda flaş gelişme: Piyasada bakın nasıl hakimiyet kurmuşlar...
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