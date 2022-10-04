Son dakika | Borsa manipülasyonu operasyonunda flaş gelişme: Piyasada bakın nasıl hakimiyet kurmuşlar...

Düzenlenen operasyonda aralarında Mehmet Akdere ile T.K. (23), E.K. (54), N.K.K. (44), A.C.T. (55), B.A. (45), H.G. (65) ve B.A. (23) isimli 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, 2 kişinin ise yurt dışında olduğu tespit edilmişti.

SERMAYE PİYASASI KANUNUNA MUHALEFETTEN TUTUKLANDILAR

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadesi alınan şüphelilerden 5'i tutuklama talebiyle İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. 1 şüpheli konutu terk etmeme şeklinde, 2 şüpheli ise imza verme ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbirleriyle serbest bırakıldı. Aralarında Mehmet Akdere'nin de olduğu 5 şüpheli 'sermaye piyasası kanununa muhalefet etmek' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin işlem bazlı piyasa dolandırıcılığı yaparak sermaye piyasası kanununa muhalefet ettikleri saptandı.