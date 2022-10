Sürdürülebilir ve iklim dostu kampüs alanında iş birliği protokolü imzalandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yükseköğretim Kurulu'nda (YÖK) gerçekleştirilen "Sürdürülebilir ve İklim Dostu Kampüs Oluşturulması Alanında İş Birliği Protokolü İmza Törenine" katıldı. Programda açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, "Sayın Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde başlattığımız Sıfır Atık Hareketi, ülkemizin dört bir yanında çevre duyarlılığının yaygınlaşmasında büyük bir başarı sağladı. Gerçekleştirdiğimiz projeler ve farkındalık çalışmalarıyla dünyada önemli bir etki oluşturduk." diye konuştu. 101 üniversitenin sıfır atık yönetim sistemini kurarak 'Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi' aldığını belirten Bakan Kurum, "Her bir kampüsümüzde; enerji kaynaklarını verimli kullanacak, yenilenebilir enerji ve sıfır atık uygulamalarını yaygınlaştıracağız. Üniversitelerimizi ve şehirlerimizi sürdürülebilir kılmak ancak ve ancak gençlerin göstereceği çaba, gayret ve samimiyetle olacaktır. Gençlerimiz bu ülkenin güzelliklerini hakkıyla koruyabilecek kalbe ve bilgiye sahiptir." dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yükseköğretim Kurulu'nda (YÖK) gerçekleştirilen Sürdürülebilir ve İklim Dostu Kampüs Oluşturulması Alanında İş Birliği Protokolü İmza Töreni'ne katıldı. Protokol; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, YÖK ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı arasında imzalandı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in de katıldığı protokolde konuşan Bakan Murat Kurum, "İklim değişikliği nedeniyle yaşadığımız olumsuzluklar doğaya karşı daha duyarlı olmamız gerektiği hususunda bizleri sürekli uyarıyor. Hepimiz ortak evimiz dünyaya, ülkemize karşı sorumluluğumuzu idrak etmek ve el birliğiyle hareket etmek zorundayız. Biz istiyoruz ki; evlatlarımız sahip olduğumuz doğal zenginlikleri kitaplardan, ekranlardan değil; doğayla iç içe yaşayarak öğrensinler. Bu kapsamda, 5 yıl önce Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde başlattığımız Sıfır Atık Hareketi, ülkemizin dört bir yanında çevre duyarlılığının yaygınlaşmasında büyük bir başarı sağladı." ifadelerini kullandı.

"DÜNYADA ÖNEMLİ BİR ETKİ OLUŞTURDUK"

Millet bahçeleri, ormanlaştırma, ekolojik koridorlar, enerji verimli binalar, temiz enerji yatırımları, çevreci sanayi projeleri ve farkındalık çalışmalarıyla dünyada önemli bir etki oluşturduklarını belirten Bakan Kurum, "Bu anlamda BM ile imzalanan 'Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı' ile de sıfır atık, dünyanın geleceğini tehdit eden israfa dur demek için, küresel bir çevre seferberliğine dönüşmüştür. Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır şekilde; tüm üniversitelerimizde, belediyelerimizde, kurumlarımızda, okullarımızda kısacası şehirlerimizin tamamında sıfır atık uygulamasını yaygınlaştırıyoruz." şeklinde konuştu.

"101 ÜNİVERSİTEMİZ 'TEMEL SEVİYE SIFIR ATIK BELGESİ' ALDILAR"

Şu an hâlihazırda 101 üniversitenin Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi aldıklarını vurgulayan Bakan Kurum, Diğer üniversitelerden de Sıfır Atık Yönetmeliğinde belirtildiği gibi gerekli tüm hazırlıkları tamamlamalarını beklediklerini söyledi.

"İKLİM ELÇİLERİMİZ DÜNYADA YAŞANAN BU KÜRESEL KRİZE KARŞI BİR FARKINDALIK OLUŞTURDU"

Geçen yıl, 9 Eylül Üniversitesi'nin akademik yılı açılış töreninde, "İklim Dostu Kampüs, Sıfır Atık Üniversite" hedeflerini kamuoyuyla paylaştıklarını ifade eden Bakan Kurum, "İklim elçileriyle de gençlerimiz arasında bir çevre gönüllülüğü hareketi başlatmıştık. Bugün geldiğimiz noktada iklim elçilerimizin dünyada yaşanan bu küresel krize karşı bir farkındalık oluşturduğunu, iklim elçilerimizin sesiyle bu konuda çok daha etkin bir mücadele verdiğimizi görüyorum. Ben bu vesileyle her bir üniversitemize iklim elçisi gençlerimize sağladıkları katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Bu yıl tüm üniversitelerimizin akademik yılı açılış törenlerinde iklim elçilerimiz birer konuşma yapacaklar. İklim konusunda 209 üniversitemizden gençlerin sesiyle ve çağrısıyla bu yıl ki eğitim ve öğretim başlayacak. Ben inanıyorum ki; iklim elçilerimizden çıkacak bu ses ülkemizin tamamında dalga dalga yayılacak. Ve ortak evimiz dünyamızın geleceği için hep birlikte yürüyüşümüze kararlılıkla devam edeceğiz." diye konuştu.

" YENİLENEBİLİR ENERJİ VE SIFIR ATIK UYGULAMALARINI YAYGINLAŞTIRACAĞIZ"

Türkiye'nin yeşil dönüşümü, 2053 net sıfır emisyon ve yeşil kalkınma hedeflerinin önemli bir sonucu olan iş birliği protokolünü Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı ve YÖK Başkanlığı ile birlikte imzaladıklarını bildiren Bakan Kurum şunları söyledi:

"Bu protokolle; üniversitelerimizi sürdürülebilir, enerji verimli, doğayla uyumlu birer yerleşke haline getireceğiz. Her bir kampüsümüzde; enerji kaynaklarını verimli kullanacak, yenilenebilir enerji ve sıfır atık uygulamalarını yaygınlaştıracağız. Her ilimizde gençlerimiz ile bir araya geliyorum ve orada yapmış olduğumuz istişarelerde de gençlerimizin geleceğe güvenle bakmaları adına iklim değişikliği konusunda mücadelemizi anlatmaya gayret gösteriyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koymuş olduğu ve 2053 hedefleri doğrultusunda ülkemizin tamamını ilgilendiren, üniversitelerimizde ki tüm bölümleri, tüm meslek dallarını ilgilendiren konuya ilişkin farkındalığı arttırmaya ve bu mücadeleyi ortak etmek suretiyle daha kararlı bir şekilde yapmaya gayret gösteriyoruz. Emin olun tüm meslek dalları bundan sonra 2053 net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda ki bu süreçte dünya yeni bir döneme girdi, doğal kaynakların sınırsız olmadığı bilinciyle hareket etmek zorundayız. Rusya, Ukrayna krizi bir kez daha göstermiştir ki ülkelerin kendi kendine yetebilmeleri, kendi alanlarında her türlü ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri ne kadar önemli. Bunu bir kez daha gördük. Bugün Avrupa'nın birçok ülkesi enerji krizi ile karşı karşıya kalmıştır. Gıda kriziyle karşı karşıya kalmıştır. İleride görünen o ki bilim insanlarımızın söylediği, su krizleri ile karşı karşıya kalmamız söz konusu. Dolayısıyla kaynaklarımızın sonsuz olmadığı bilinci ile anlayışıyla tüm sektör dalları ile birlikte topyekûn hareket etmek ve ortak evimiz dünyamız için bu mücadeleyi vermek durumundayız. Bunu da hep birlikte bir seferberlik ruhu ile şuuruyla yapmak durumundayız. Önümüzdeki süreçte, bu protokolde ortaya konulan hususların geliştirilmesinde, hocalarımızla, üniversite öğrencilerimizle, iklim elçilerimizle hep birlikte daha etkin bir çalışma yürüteceğiz."

"GENÇLERİN GÖSTERECEĞİ ÇABA, GAYRET VE SAMİMİYET"

8.5 milyon üniversiteli gence çağrıda bulunan Bakan Kurum, "Gelin Türkiye'nin bu en büyük genç çevre hareketine gönüllü olarak katılın. Biz her bir üniversitede kuracağınız İklim ve Sıfır Atık Kulüplerine her türlü desteği vereceğimizi, buradaki tüm hocalarımızın huzurunda yineliyorum. Biz şunu çok iyi biliyoruz. Üniversitelerimizi ve şehirlerimizi sürdürülebilir kılmak ancak ve ancak gençlerin göstereceği çaba, gayret ve samimiyetle olacaktır. Üniversite yönetimlerimizden de beklentimiz çok büyük. Bütün dünyanın konuştuğu iklim, çevre, sıfır atık ve döngüsel ekonomi konularında eğitim programlarının ve faaliyetlerin sayısının artırılmasını istiyoruz." ifadelerine yer verdi.

"GENÇLERİMİZ KORUYABİLECEK KALBE VE BİLGİYE SAHİPTİR"

Üniversite hocalarına çağrıda bulunan Bakan Kurum, "Kıymetli hocalarımızdan, hazırladıkları projelerde, yürüttükleri saha ve literatür çalışmalarında daha fazla öğrencimize görev ve sorumluluk vermelerini bekliyoruz. Gençlerimiz bu görevleri almaya hazır, heyecanlı ve çok istekliler. Şunu unutmayalım, gençlerimiz bu ülkenin güzelliklerini hakkıyla koruyabilecek kalbe ve bilgiye sahiptir. Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu 2053 net sıfır emisyon ve yeşil kalkınma hedeflerimize gençlerimizle birlikte ulaşabiliriz." dedi.

Bakan Dönmez: "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız uhdesinde başlattığımız Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Projesi ile 500 ila 700 kamu binasını enerji verimliliği gerekliliklerine göre yenileyeceğiz"

İmza töreninde konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız uhdesinde KABEV projesini başlattıklarını belirterek, "Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Projesi KABEV ile 500 ila 700 kamu binasını enerji verimliliği gerekliliklerine göre yenileyeceğiz. Bugüne kadar 1 üniversitemizin iyileştirme işlemleri

İmzalanan protokolün önemine de değinen Dönmez, şu ifadeleri kullandı: "Bugün imzalayacağımız protokolle bugüne kadar yürüttüğümüz başarılı çalışmaların daha ileriye götürüleceğine, üniversitelerimizin uluslararası sürdürülebilir ve yeşil kampüs sıralamalarında daha üst sıralara geleceğine güvenimiz tamdır. Bu vesileyle himayeleri ve öncülüğü için Sayın Emine Erdoğan Hanımefendiye, kıymetli iş birliği için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'a ve YÖK Başkanımız Sayın Prof. Dr. Erol Özvar'a teşekkürlerimi sunuyor protokolün hayırlara vesile olmasını diliyorum."

YÖK Başkanı Özvar: "Pilot uygulamanın başlayacağı üniversitelerimiz: ODTÜ, İTÜ, Yıldız Teknik, Ege, Gazi, Karabük, Bartın, Van Yüzüncü Yıl, Niğde Ömer Halis Demir ve Selçuk Üniversiteleridir"

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ise konuşmasında, "Sürdürülebilir ve İklim Dostu Kampüs Oluşturulması Alanında İş Birliği Protokolü"nün neyi amaçladığını şu ifadelerle açıkladı:

"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın koordinasyonunda, ilk etapta seçilen 10 pilot üniversitemizde, sonrasında da tüm üniversitelerimizde; sürdürülebilir, enerji verimli, doğayla uyumlu ve çevreye asgari düzeyde zarar veren kampüslerin oluşturulması, üniversite kampüslerinde enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji uygulamalarının artırılması, bu alanda duyarlılık ve farkındalık oluşturulmasına yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesi; üniversitelerde enerji kaynaklarının ve enerjinin verimli ve etkin kullanılması, israfın önlenmesi ve yenilenebilir enerji kullanımının sağlanması ile enerji maliyetinin bütçe üzerindeki yükünün hafifletilmesi, sıfır atık uygulamalarının yaygınlaştırılması, çevrenin korunması, üniversitelerin sürdürülebilir ve iklim dostu kampüs dönüşümü sürecinde gerekli finansman araçlarına erişimi konusunda desteklenmesi yönünde çalışmalar yapılması amaçlanmaktadır. İlk etapta, pilot uygulamanın başlayacağı üniversitelerimiz: ODTÜ, İTÜ, Yıldız Teknik, Ege, Gazi, Karabük, Bartın, Van Yüzüncü Yıl, Niğde Ömer Halis Demir ve Selçuk Üniversiteleri olarak belirlenmiştir. Bu üniversitelerimizin sayın rektörleri de şu an aramızda bulunmaktadırlar. Kendilerine de projeye yapacakları katkılarından dolayı teşekkür ediyorum."