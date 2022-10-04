Üsküdar’daki FETÖ operasyonunda 35 kişi gözaltına alındı

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Üsküdar'da faaliyet gösteren bir dershanede FETÖ/PDY'nin eğitim yapılanmasının yeniden canlandırmaya çalışıldığı yönünde ihbar aldı. İhbarı değerlendiren organize polisi, dershanenin işletmecisinin örgütle bir bağlantısını tespit edemedi. Ancak organize polisi dershaneyi araştırmaya devam etti.

İstanbul'da FETÖ'nün güncel yapılanmasına operasyon: 35 gözaltı | Video

35 GÖZALTI

Yapılan incelemelerde, dershanede eğitim veren öğretmenlerin örgütle bağlantılı oldukları, dershanede işe alınan öğretmenlerin referans sistemiyle alındığı ve örgütle bağlantısı olmayan kişilerin çalıştırılmadığı belirlendi.

Polis, bunun üzerine Cumhuriyet Savcılığınca verilen kararın ardından dershanede görev yapan 40 kişiye operasyon düzenledi. Operasyonda 35 şüpheli gözaltına alınırken firari şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.