AK Parti İzmir İl Başkanlığı tarafından koku sorunu sebebiyle Çiğli Arıtma Tesisi Sahası kapısı önünde yapılmak istenen basın açıklamasında arbede yaşandı.
NE BU FAŞİSTLİK?
Arıtma tesisinin kapısının önüne giden İl Başkanı Sürekli öncülüğündeki grup özel güvenlik görevlilerinin kapının önünde "hazır ol" pozisyonunda durmasına tepki gösterdi.
AK Parti İzmir'in basın açıklamasında arbede | Video
Güvenlik görevlilerine tepki gösteren Başkan Sürekli'nin bu esnada "Kim talimat verdiyse çok ayıp. Büyükşehir Belediyesi burası… Herkesin mülkü… Duruşa bakın asker duruşu… Demokrat CHP, demokrat Soyer… Ne bu faşistlik. Ne bu rezalet? Bu duruş ne, düzeltin bu duruşu… Biz terörist miyiz? Ama teröristlerle beraber olanları biliyoruz. Kendileri gibi zannetmesinler. Basarım geçerim de, haydi müdahale edin" dediği ve bu sözlerin ardından kapıya yöneldiği görüldü.
Kapıda görevlilerin Sürekli'yi engellemesi üzerine arbede meydana geldi ve Sürekli ile partililer bu esnada içeriye girdi.
SİZ CHP MİLİTANI MISINIZ?
İçeriye girilmesinin ardından Başkan Sürekli'nin özel güvenlik görevlilerine dönerek; "Arkadaşların hepsinin ismini alın, savcılığa suç duyurusunda bulunacağım. Ben eski milletvekiliyim, eski belediye meclis üyesiyim. Bugüne kadar 10 tane açıklama yaptım, böyle bir şeyle karşılaşmadım. Kokuya battınız, ondan böyle yapıyorsunuz. Rezalet! Niye böyle asker vaziyeti alıyorsunuz, siz güvenlik görevlisisiniz. Güvenlik kanununa da aykırı… Asker gibi 'hazır ol'da duramazsınız. Sizi mahkemeye de İçişleri Bakanlığı'na da şikayet edeceğim. Siz CHP'nin militanı mısınız? Siz kamudan, devletten maaş alıyorsunuz. Bu vaziyette duramazsınız, rahat vaziyete geçin. Biz sizin genel başkanınız gibi devlet kurumlarını basmıyoruz" dediği kamera görüntülerine yansıdı.