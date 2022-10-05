AK Parti İzmir’in basın açıklamasında arbede!

SİZ CHP MİLİTANI MISINIZ?

İçeriye girilmesinin ardından Başkan Sürekli'nin özel güvenlik görevlilerine dönerek; "Arkadaşların hepsinin ismini alın, savcılığa suç duyurusunda bulunacağım. Ben eski milletvekiliyim, eski belediye meclis üyesiyim. Bugüne kadar 10 tane açıklama yaptım, böyle bir şeyle karşılaşmadım. Kokuya battınız, ondan böyle yapıyorsunuz. Rezalet! Niye böyle asker vaziyeti alıyorsunuz, siz güvenlik görevlisisiniz. Güvenlik kanununa da aykırı… Asker gibi 'hazır ol'da duramazsınız. Sizi mahkemeye de İçişleri Bakanlığı'na da şikayet edeceğim. Siz CHP'nin militanı mısınız? Siz kamudan, devletten maaş alıyorsunuz. Bu vaziyette duramazsınız, rahat vaziyete geçin. Biz sizin genel başkanınız gibi devlet kurumlarını basmıyoruz" dediği kamera görüntülerine yansıdı.