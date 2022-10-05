Bahçeli’den Kılıçdaroğlu’na: DNA testini kendine yaptır, teröristin kimliğini anlarsın

MHP Genel Başkanı Devlet Başkanı Devlet Bahçeli, yeni yasama yılının partisinin grup toplantısında konuştu.Mersin Mezitli Polisevine CHP'nin gazeteci kisveli teröristi kanlı bir eylem düzenledi. Bu hain terörist CHP'nin gazeteci olarak sahip çıktığı bir katildi. CHP ile PKK'nın bir kez daha yolları kesişti. Kılıçdaroğlu, Mersin'deki terörist için bu kadar da olmaz dedirtecek şekilde DNA testi istedi. Kılıçdaroğlu, sen kimin yanındasın? Haber kaynakların nerede ve kimlerdir? PKK'nın telkinlerine kapılmak taşıdığın sorumlulukla hiç bağdaşıyor mu? DNA testi isterken hiç mi utanmadın, gocunmadın? Hiç mi kalbin sızlamadı? Bu kadar istekliysen, sana tavsiyem şu: Kendi DNA testini yaptırırsan, ölen teröristin test sonuçlarını da görmüş ve anlamış olursun. CHP'nin tutuklu ve hükümlü sözde gazetecileri kan döküyor, kurşun atıyor, PKK kamplarında eğitiliyor. Teröriste gazeteci diyenler bizim gözümüzde de teröristtir. CHP demek HDP demektir, HDP demek de PKK demektir.Helalleşme kisvesi altında başörtüsünü istismar etmenin bir manası yoktur. Böyle bir yasa TBMM'ye geldiğinde MHP geçmiş dönemde başörtüsü konusunda vermiş olduğu Meclis kararının arkasında durup yeni karara da ihtiyaç olmadığını söyler. Eğer Kılıçdaroğlu başörtüsü meselesine hassasiyet gösteriyorsa milletvekillerinden başlasın.