Bakan Yanık: Türk askeri dünyada adaletin karşılığı olmuştur

Seyranbağları Huzurevi Yaşlı ve Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde düzenlenen programa, Bakan Derya Yanık, Kore Cumhuriyeti Büyükelçisi Won Ik Lee, Kore Savaşı gazileri ve Kore Cumhuriyeti'nden askeri temsilciler katıldı. Törende Gazi Selçuk Fidegül'e, Bakan Yanık ile Büyükelçi Won Ik Lee, Kore Cumhuriyeti'nce tevcih edilen 'Barış Madalyası'nı takdim etti. Bakan Yanık ayrıca, Kore gazisi Ali Cengiz Türkoğul'a da Kur-an'ı Kerim hediye etti.



"TARİHTE BÖYLEYDİK, BUGÜN DE BÖYLEYİZ, GELECEKTE DE BÖYLE OLACAĞIZ"



Bakan Yanık, Türk milletinin yalnızca kendi ülkesi için değil; tüm dünyanın huzuru, güvenliği ve barışı için çalışan, üzerine düşen ne varsa asla geri durmayan bir millet olduğunu belirterek, şunları söyledi:



"Tarihte böyleydik, bugün de böyleyiz, gelecekte de böyle olacağız. Orta Doğu'da, Afganistan'da, Balkanlar'da ve herhangi bir karmaşanın yaşandığı farklı noktalarda, askerlerimiz o bölge halkı tarafından sevinçle ve mutlulukla karşılanmaktadır. Türk askeri, dünyada adaletin ve esenliğin karşılığı olmuştur. Bugün tüm dünya Rusya- Ukrayna krizini ekranları başında izler ve ne yapacağını bilemezken; Sayın Cumhurbaşkanımız taşın altına elini koyarak dünyamızı çok büyük bir gıda krizinin eşiğinden döndürdü. Bu, çok önemli bir hizmettir. 72 sene önceye döndüğümüzde ise bu defa gözünü budaktan sakınmayan askerimiz ki bugün 2'si aramızda, dünya barışına katkı sağlamak için Kore'ye giderek görevlerini yerine getirmiş ve şerefle ülkemize dönmüşlerdir. Şunu da biz olduğumuz için değil ama bir hakkı teslim etmek için ifade etmek istiyorum. Barış Gücü askerleri içinde Türk askerlerinin merhameti, Türk askerlerinin şefkati, Türk askerlerinin yerel halka eğitim, sağlık konularında verdiği katkı, diğerlerinden ayrılmıştır. Bizim temel hasletimiz; insanı önemsemektir, insana kıymet vermektir, insanı ihya etme çabasıdır. Bunu gittiğimiz her yerde icra ettik, etmeye devam ediyoruz"