CHP’de ’başörtüsü’ kavgası! Kılıçdaroğlu’nun teklifi partiyi ikiye böldü!

"İMZAMIN ARKASINDAYIM"

Kılıçdaroğlu'na bir tepki de CHP Eski Grup Başkanvekili Kemal Anadol'dan geldi. Anadol, "Şu konuda tavrım net; üç grup başkanvekilinden biri olarak, o günkü Genel Sekreter Önder Sav ve o günkü vekillerin de altında imzası bulunan başvurunun güçlü şekilde arkasındayım." dedi.