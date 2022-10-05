Fırtına obüsleri nokta atışıyla vurdu 7 terörist etkisiz hale getirildi

TERÖR örgütü PKK/YPG'ye yönelik başlatılan sınır ötesi kara harekâtı kapsamında, gerek Suriye'nin kuzeyinde gerekse Kuzey Irak'taki Pençe harekâtlarında örgüt ağır kayıplar veriyor. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin kuzeyinde teröristlerden temizlenen bölgelerde güvenli alanlar oluşturulurken, bir grup PKK/YPG'li Barış Pınarı bölgesinde güvenlik güçlerine taciz ateşinde bulunarak saldırı girişimde olduğu tespit edildi. Yerleri tespit edilen PKK/YPG'li teröristlerin taciz ateşine ve saldırı girişimine karşı komandolar operasyon yaptı. Fırtına obüslerin de desteği ile yapılan nokta operasyonda, 7 teröristi silah ve mühimmatları ile birlikte etkisiz hale getirildi.