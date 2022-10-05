‘Hak ve özgürlük mücadelesine atılacak güçlü imza için herkesi ekran başına davet ediyoruz’

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü kanun teklifi şovu sonrası Başkan Erdoğan'ın bugün yapacağı AK Parti grup konuşmasıyla ilgili millete çağrı yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik "AK Parti hak ve özgürlükler mücadelesinin öncü siyasi hareketidir. Mücadele ettik, bedel ödedik, geri adım atmadık. Çarşamba günü Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımızın yapacağı grup konuşması bu tarihi mücadelenin yeni bir aşaması olacaktır. Cumhurbaşkanımızın açıklamaları, hak ve özgürlükler mücadelemizin tarihine atılmış çok güçlü bir imza olacaktır. Çarşamba günü (bugün) herkesi ekran başına bekliyoruz" dedi.