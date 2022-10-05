Haydi gençler Millet Bahçesine

Konserlerden özel konferanslara, söyleşilerden imza etkinliklerine kadar gençlerin istediği her şey "Tam Bana Göre Festival" de yer alacak. Gençler Anadolu'nun çeşitli illerinden gelen lezzetleri deneyimlerken sosyalleşebilecek, doyasıya eğlenecek. Dünyada eşi benzerine az rastlanan "Tam Bana Göre Gençlik Festivali" bugün başladı. Festivalin resmi açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapacak. Ülkenin dört bir yanından gençlerin yoğun katılımıyla Ankara Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen festival 9 Ekim'e kadar sürecek.Türkiye'nin en büyük gençlik festivali özelliğini taşıyan etkinlikte müzik dinletileri, konserler, genç sanatçıların sahneleri, tiyatro, sinema ve e-spor etkinlikleri de gerçekleştirilecek. Bu sene de 3 milyon civarında misafirin beklendiği festivalde 152 belediye stantlarla misafirleri karşılayacak. Söyleşi, toplantı ve sohbet etkinlikleri düzenlenecek, kitap fuarı açılacak. Çeşitli illerden gelecek belediyeler kendi yöresel lezzetlerini vatandaşlara ikram edecek. Bir taraftan da dışarıda 500 civarında ayrı aktivitede yapılacak. Çocuklar için çeşitli oyunlar organize edilecek.Festivalin ilk konserini bugün Yücel Arzen yapacak. 6 Ekim'de halk dansları ve modern dansları büyüleyici figürleriyle sentezleyen Anadolu Ateşi de sahne alacak. 8 Ekim'de Doğu Demirkol stand-up gösterisi sunacak. Ardından Ferhat Göçer, Ziynet Sali ve İkilem sevilen şarkılarını seslendirecek. 9 Ekim'de ise ilk olarak Çok Güzel Hareketler Bunlar ekibi skeçleriyle güldürecek sonrasında Murat Dalkılıç ve Derya Uluğ, Pamela, Ümit Besen konserleriyle etkinlikte yer alacak.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, geçen yıl 2 milyon kişinin ziyaret ettiği festivalin, bu yıl ikincisini yapacaklarını kaydetti. Özhaseki, festivalin dünyada örneği olmadığını belirterek, "Bu şekilde bir festival ilk defa oluyor, örneği varsa da bilmiyorum. Bundan sonra her yıl burada AK Partili belediyeler olarak bu festivalin 3'üncüsü, 4'üncüsü, 5'incisini yapmayı ve ileriye doğru bunu devam ettirmeyi düşünüyoruz" dedi.Hizmet ve eser siyaseti yaptıklarını, mazeret üretmeden ve ellerindeki imkanlarla en güzelini yapmanın gayreti içinde olduklarını söyleyen Özhaseki, Türkiye'deki 1390 belediyenin 807'sinin AK Parti'li belediye olduğuna dikkat çekti. Özhaseki, geçen yaz AK Parti'li belediyelerin, içinde spor, kültür-sanat, çocukların eğlenebilecekleri etkinliklerin yer aldığı 90 ayrı aktiviteyle 1 milyon 200 bin gence ulaştığını bildirdi.