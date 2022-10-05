Köln’de ilk kez hoparlörden ezan okunacak

Almanya'da Türk ve Müslümanların yoğun yaşadığı Köln'de, Büyükşehir Belediyesi, geçen yıl bazı şartların yerine getirilmesi koşuluyla 2 yıl boyunca cuma günleri hoparlörden öğlen ezanı okunmasına izin veren projesini duyurdu, DİTİB de genel merkezinin bulunduğu Köln'deki Merkez Camisi'nde ezan okunması için başvurdu. Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Başkan Vekili Abdurrahman Atasoy, Köln'de cuma günleri hoparlörden ezan okunması konusundaki çalışmaların sonuna geldiklerini belirterek ilk ezanın 14 Ekim'de okunmasını öngördüklerini söyledi. Atasoy, normal şartlarda 14 Ekim'de ilk ezanı okumayı beklediklerini ve çalışmalarının sonuna geldiklerini aktaran Atasoy, "Birkaç ufak tefek pürüz kaldı, anayasal çerçeveden değil de belediye tarafından giderilmesi gereken ölçümler ve benzeri konuları da hallettikten sonra 14 Ekim'de ilk ezanımızı burada okuyacağız inşallah." ifadesini kullandı.Atasoy, ezan konusunun Almanya'da anayasal haklar çerçevesinde Müslümanların hakkı olduğuna işaret ederek şöyle devam etti: Bugüne kadar bu hakkı kullanmamızın sebebi; çevremizde var olan olumsuz düşünceleri, İslam ile ilgili var olan bilinmeyenlerin giderilmesi, toplumun bu konuyla ilgili aydınlatılması ve bilgilendirilmesi hususunda eksiklerimiz olduğu zaviyesinde bu adımlar atılmamıştır. Bundan sonraki süreçte hem buradaki toplumu hem insanları bilgilendirdik ve artık bu toplumun bir parçası ve paydaşı olduğumuz kanaati hepimizde hasıl oldu' dedi. Moschee-Forum Direktörü Murat Şahinarslan da Köln camisinde ezan okunması için Kasım 2021'de başvurduklarını ve şart koşulan bilirkişi raporunu hazırlayıp belediye yetkililerine sunduklarını anlattı.