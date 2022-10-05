Sonbahar-Kış Operasyonunda 4 günde 5 terörist öldürüldü

Şırnak'ta 2022-2023 Bestler Dereler, Herekol, Beytüşşebap, Cudi ve Gabar Dağları'nda başlatılan "Eren Abluka Sonbahar-Kış 1 Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz" operasyonunda 1600 Mehmetçik bölgede her tarafı didik didik arıyor. Operasyonlara savaş uçakları ve taarruz helikopterleri yakın hava desteği sağlıyor. Şırnak kırsalında 1 Ekim'de başlatılan "Eren Abluka Sonbahar-Kış Operasyonu"nda dört günde 5 terörist etkisiz hale getirildi. Bu arada Batman merkezli 2 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 10 zanlı gözaltına alındı.