Son dakika haberi: Teröristlerin iadesi için İsveç heyeti Ankara’da! İşte İsveç’te yaşayan terör örgütü üyeleri

Son dakika haberi Terör listesinde bulunanların iadesine ilişkin görüşmeler kapsamında İsveç Adalet Bakanlığı yetkilileri Ankara'ya geldi. Adalet Bakanlığında dün yapılan görüşmede Adalet Bakanlığı heyetine Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü Kasım Çiçek başkanlık etti. Adalet Bakanlığında saat 10.00'da başlayan toplantı 7 saat sürdü.
TERÖR SUÇLULARININ İADE TALEBİ YİNELENDİ
Toplantıda Adalet Bakanlığı İsveç'ten iadesini talep edilen PKK ve FETÖ terör örgütü mensuplarına ilişkin iade dosyalarını gündeme getirerek, terör örgütü mensuplarının Türkiye'ye iade edilmesini talep etti. Türkiye'nin İsveç'ten derdest iade talepleri arasında FETÖ terör örgütü üyesi olması iddiasıyla iadesi istenen Harun Tokak, Yılmaz Aytan, Murat Çetiner, Alperen Melikhan Doğan, Bülent Keneş, Orhen Er ve Harun Ayvaz bulunuyor. Türkiye, iade talepleri daha önce rededilen PKK terör örgütü mensubu olduğu isimler hakkındaki taleplerini de yeniden gündeme getirdi.
BAŞKAN ERDOĞAN: TERÖRE DESTEK VERDİKLERİ SÜRECE EVET DEMEYECEĞİZ
İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, 16 Mayıs'ta NATO üyeliğine başvuru konusunda resmi karar aldıklarını açıklamış, bu kararı ülkenin güvenliğini ve çıkarlarını korumak için ana muhalefet partisiyle aldıkları ortak bir karar olduğunu söylemişti. Söz konusu kararın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO'ya üyelik başvurusu yapmaya karar veren İsveç ve Finlandiya'nın üyeliklerine teröre destek verdikleri sürece "evet" demeyeceklerini açıklamıştı.
TERÖR SUÇLULARININ İADESİ İÇİN TÜRKİYE İLE ÇALIŞILACAKLARINI BELİRTMİŞLERDİ
28 Haziran'da Madrid'deki NATO Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, İsveç Başbakanı Magdelena Andersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile dörtlü görüşmede bir araya gelmiş, taraflar Üçlü Muhtıra imzalamış, bu kapsamda terör zanlılarının iadesi için Türkiye ile çalışılacağı belirtilmişti. Muhtıra çerçevesinde kurulan Daimi Ortak Mekanizma'nın ilk toplantısı ise 26 Ağustos'ta Finlandiya'nın Vantaa kentinde yapılmıştı. Toplantıda, Finlandiya ve İsveç, Üçlü Muhtıra'da kayıtlı, terörizmin tüm biçim ve tezahürleriyle mücadelede Türkiye'yle tam dayanışma ve iş birliği sergileyeceklerini, PKK terör örgütü başta olmak üzere milli güvenliğine yönelik tüm tehditlere karşı Türkiye'ye tam destek vereceklerini, PYD/YPG ve FETÖ'ye destek sağlamayacakları yönündeki taahhütlerini yinelemişti. Mekanizma kapsamında ele alınan konularda somut ilerleme kaydedilmesi için ilgili kurumlar arasında teknik düzeyde iş birliğinin yoğunlaştırılması konusunda mutabık kalınmıştı. Bu gelişmelere rağmen İsveç'ten bugüne kadar teröristlerin iadesi hususunda Türkiye'nin taleplerine karşı ise henüz bir adım gelmedi.
İŞTE İSVEÇ'TE YAŞAYAN TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELERİ
Adalet Bakanlığı tarafından İsveç'ten iadesi istenen terör örgütü mensupları şunlar:
FETÖ
Yılmaz Aytan
Orhan Er
Bülent Keneş
Murat Çetiner
Alperen Melikhan Doğan
Levent Kenez
Faruk Özacar
Ramazan Faruk Güzel
Harun Tokak
Sami Yavuz
Harun Ayvaz
PKK
Aysen Alhan
Ragıp Zarakolu
Ahmet Çeliker
Mehmet Sıraç Bilgin
Ömer Kızıl
Aziz Turan
Mehmet Milli
Abdurrahim Peker
Abdulkadir Ablay
Emine Genç
Halef Tak
Devrimci Halkın Birliği
Muhammed Hanifi Battı
Sakine Berkpınar
TKP/ML-TİKKO
Musa Doğan
Mustafa Candan
DHKP-C
Serkan Meriç
Türkiye, NATO'ya girmek isteyen İsveç'ten iadesini istemişti! O terörist bakın kim çıktı