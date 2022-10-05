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Giriş Tarihi: 6.10.2022 08:49

THY uçağının lastiği patladı! Yolcular güvenli şekilde uçaktan tahliye edildi

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
THY uçağının lastiği patladı! Yolcular güvenli şekilde uçaktan tahliye edildi

Türk Hava Yolları'nın (THY) TK2256 sefer sayılı İstanbul Hatay seferini yapan Boeing 737-8F2 tipi uçağı Hatay Havalimanı’na iniş yaptıktan sonra lastiğinin patlaması sonucu pist üzerinde kaldı. Uçaktaki 105 yolcu ve 6 kişilik uçuş ekibi güvenli şekilde uçaktan tahliye edildi.

Konu ile ilgili THY Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal medya hesabından yaptığı bilgilendirmede "TK2256 sefer sayılı İstanbul (IST) – Hatay (HTY) seferinde uçağımızın iniş sırasında lastiği patlamıştır. Bu patlamaya bağlı olarak uçağın iniş takımlarından birinde aşırı ısınma meydana gelmiş ve itfaiye ekipleri iniş sonrası duruma hızlı şekilde müdahale edereksoğutmayı sağlamışlardır. Misafirlerimiz ve ekiplerimiz güvenli şekilde uçaktan tahliye edilmiştir. Sağlık durumlarında bir sorun yoktur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

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THY uçağının lastiği patladı! Yolcular güvenli şekilde uçaktan tahliye edildi
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