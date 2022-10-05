Avrupa Konseyi Bölgesel Yönetim Kongresi Kayseri’de yapılacak

Avrupa Birliği, Yerel ve Bölgesel Yönetimler Komisyonu üyesi olarak Türkiye'yi hem temsil eden Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, 23-27 Ekim 2022 tarihleri arasında Fransa'nın Strazburg şehrinde yapılacak olan Avrupa Konseyi'nin 43. oturumuna katılacak.
AVRUPA KOMİSYONU OTURUMU MELİKGAZİ'DE YAPILACAK
Avrupa Birliği Yerel Yönetimler Birliği'nde görev yapan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu yaptığı girişimler sonucu Avrupa Konseyi Bölgesel Yönetim Kongresi oturumunun Kayseri'de yapılacağını açıkladı.
Türkiye ve Kayseri için önemli bir toplantıya Melikgazi'nin ev sahipliği yapacağını belirten Başkanı Mustafa Palancıoğlu; "Bir ilki gerçekleştirerek Kayseri'de çok güzel bir toplantıya imza atacağız. Pandemi döneminde Avrupa Konseyi'ne bir oturumu Melikgazi'de yapmayı önermiştim ve bu önerim kabul edildi.
5-6 Aralık tarihlerinde Avrupa Konseyinin Bölgesel Yönetim Kongresini Kayseri'mizde yapacağız. Dolayısıyla 8–10 farklı ülkeden heyetlerin katılımıyla Avrupa Konseyi toplantısını Kayseri Melikgazi'de gerçekleştireceğiz. Bu toplantı bir çok konuda Kayserimize ayrı bir misyon kazandıracak. Bu hem Türkiye için hem Kayserimiz ve Melikgazi'miz için güzel bir prestij olacak. AB üyesi temsilciler Kayseri'yi tanıyıp keşfedecek, medeniyetler şehri, doğal güzellikler diyarı ve Anadolu kültür merkezini bizzat yaşayarak öğrenecekler. Biz artık ülkemizi uluslararası heyetlerde masa başında temsil ediyoruz. Alınan karalarda söz sahibi olarak yön veriyor ve ortak oluyoruz. Bu görevi yapmaktan gurur duyuyorum" diye konuştu.