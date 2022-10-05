Avrupa Konseyi Bölgesel Yönetim Kongresi Kayseri’de yapılacak

5-6 Aralık tarihlerinde Avrupa Konseyinin Bölgesel Yönetim Kongresini Kayseri'mizde yapacağız. Dolayısıyla 8–10 farklı ülkeden heyetlerin katılımıyla Avrupa Konseyi toplantısını Kayseri Melikgazi'de gerçekleştireceğiz. Bu toplantı bir çok konuda Kayserimize ayrı bir misyon kazandıracak. Bu hem Türkiye için hem Kayserimiz ve Melikgazi'miz için güzel bir prestij olacak. AB üyesi temsilciler Kayseri'yi tanıyıp keşfedecek, medeniyetler şehri, doğal güzellikler diyarı ve Anadolu kültür merkezini bizzat yaşayarak öğrenecekler. Biz artık ülkemizi uluslararası heyetlerde masa başında temsil ediyoruz. Alınan karalarda söz sahibi olarak yön veriyor ve ortak oluyoruz. Bu görevi yapmaktan gurur duyuyorum" diye konuştu.