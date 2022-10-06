Özel Bayındır Hastanesi’ndeki skandala AK Parti’den tepki: İnsanlık dışı uygulamaları lanetliyoruz

Son dakika haberi: Skandal olay, İstanbul Ataşehir'deki Özel İçerenköy Bayındır Hastanesi'nde yaşandı. Yoğun bakımda yatmakta olan yaşlı bir kadını hastane personelleri korkutarak üzerine para saçtı.
Yaşanan o anlar ise personel tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.
Hastane personellerin yaşlı kadınla yaptıkları gayri ahlaki diyalog da pes dedirtti.
SENİN SAĞ BÖBREĞİNİ ALACAĞIM
Görüntülerde personellerin yaşlı kadını, "2 milyon dolar olarak bırakıyorum. Yarın 4 milyon dolarak alacağım.
"BAŞSAVCILIĞIMIZ ADLİ İŞLEMLERİ BAŞLATTI"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, skandal olayla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün medyada paylaşılan, İstanbul'da bir özel hastanede önceden kaydedildiği anlaşılan kabul edilemez görüntüler üzerine derhal Sağlık Bakanlığı Müfettişlerini görevlendirdim. Duruma vaziyet edildi. Başsavcılığımız adli işlemleri başlattı. Suçlular kesinlikle cezasını çekecek." ifadelerini kullandı.
"FAALİYETLERİ DURDURULMUŞTUR"
Bakan Koca daha sonra yaptığı açıklamada, "Sağlık hizmeti ilkeleri ve insanlıkla bağdaşmayacak davranışların gösterildiği özel hastanenin faaliyeti durdurulmuştur. Suçlular müstahak oldukları cezayı alacak. Sağlıkta güven sarsıcı hiçbir fiile toleransımız yoktur. Mesleğimizin gerçek mensuplarının üzüntüsü tarif edilemez." dedi.
BAŞSAVCILIK HAREKETE GEÇTİ
Sosyal medyada paylaşılan skandal görüntünün ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili bir açıklama yaptı.
Olayla ilgili bahsi geçen kişiler hakkında soruşturma açıldığını duyuran Başsavcılık, sorumluların süratle tespit edilmesi için araştırmaların devam ettiğini aktardı.
ATAŞEHİR'DE ÖZEL HASTANEDEKİ SKANDAL GÖRÜNTÜLERE İLİŞKİN GÖZALTINA ALINAN 8 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Ataşehir'de özel hastanedeki skandal görüntülere ilişkin gözaltına alınan 8 kişi adliyeye sevk edildi Ataşehir'de bulunan özel bir hastanede, yoğun bakımda yatan yaşlı kadını sağlık personeli, 'böbreğini alacağız' diyerek korkutup yüzüne doğru para attığı olaya ilişkin gözaltına alınan 8 kişi, adliyeye sevk edildi.
Ataşehir'de bulunan özel bir hastanede, yoğun bakımda yatan yaşlı kadını sağlık personeli, 'böbreğini alacağız' diyerek korkutup yüzüne doğru para attığı olaya ilişkin İstanbul Emniyet müdürlüğü görevlilerince yapılan araştırmalarda; Olayın 2021 yılı Aralık ayında Ataşehir ilçesi İçerenköy Mahallesindeki özel bir hastanede meydana geldiği öğrenilmiş, görüntüleri hastane çalışanı M.Y. isimli şahsın çektiği belirlendi. Yapılan araştırmalarda olaya karıştığı belirlenen 8 şüpheliden aralarında görüntüleri çeken M.Y. isimli şahsın da bulunduğu 7 şüpheli şahıslar 05 Ekim 2022 tarihinde yakalandı.
Öte yandan, görüntülerde kadın hastanın üstüne para saçarak hakaret eden ve Samsun ilinde ikamet ettiği tespit edilen A.E. isimli şahısta Samsun ili İlkadım ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.