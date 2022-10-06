Avrupa Siyasi Topluluğu’nun ilk toplantısı liderler düzeyinde yapılacak! Başkan Erdoğan Prag’a gitti

Toplantıyı organize eden Avrupa Birliği (AB) yetkililerinin verdiği bilgiye göre, AST'nin ilk buluşmasına davet edilen AB üyesi olan ve olmayan 44 Avrupa ülkesinden 43'ünün lideri katılımını teyit etti. Sadece Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen meclis çalışmaları nedeniyle katılamayacağını bildirdi.
BAŞKAN ERDOĞAN PRAG'A GİTTİ
Toplantıya Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katılıyor. Erdoğan'ın saat 13.00'teki açılış oturumunun ardından düzenlenecek yuvarlak masa toplantılarında yer alması, "barış ve güvenlik" konulu yuvarlak masa toplantısına Fransa ve Ukrayna gibi ülkelerin liderleriyle katılması bekleniyor.
BAŞKAN ERDOĞAN PAŞİNYAN İLE GÖRÜŞECEK
Başkan Erdoğan'ın ayrıca bazı liderlerle ikili görüşmeler yapması öngörülüyor. Planlanan görüşmeler arasında Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in yanı sıra AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile AB Dönem Başkanı Çekya'nın Başbakanı Petr Fiala ile üçlü toplantı da bulunuyor.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in toplantıya video konferans yöntemiyle katılması, Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal'ın ise Prag'a gelmesi planlandı.
AST fikri ilk olarak Fransa Cumhurbaşkanı Macron tarafından mayıs ayında ortaya atılmıştı. Toplantının, AB ötesinde ve Avrupa genelinde bir siyasi tartışma platforma olması isteniyor. AB yönetimi de fikri destekliyor.
Bugünkü toplantıda özellikle Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısıyla başlayan savaşın, enerji krizi, enflasyon, gıda krizi gibi Avrupa'ya ve dünyaya yayılan etkilerinin nasıl azaltılacağı gibi konuların ele alınması bekleniyor.
AB yetkilileri, toplantının nasıl bir katma değer yaratabileceğini açıklarken Kovid-19 salgını örneğini gösteriyor.
2020'nin başında, salgının en yoğun döneminde AB'nin ortaklarıyla yeterince diyalog ve iş birliği kuramadığını belirten AB yetkilileri, bundan sonraki sınamalarda benzer durumların yaşanmasını engellemek açısından bu tür bir forumun önemli olacağını ifade ediyor.
Prag Kalesi'nde yapılan ilk AST toplantısına ilgi oldukça yüksek. Yaklaşık 1200 gazeteci toplantıyı takip etmek üzere akreditasyon yaptırdı. 40'tan fazla ülke liderinin gelecek olması nedeniyle Prag'da oldukça geniş güvenlik önlemleri alındı.
BAŞKAN ERDOĞAN ÇEKYA'YA GİTTİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile saat 10.20'de, 27 Avrupa Birliği (AB) ülkesinin yanı sıra AB üyesi olmayan 17 Avrupa ülkesinin davet edildiği Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısına katılmak üzere, Çekya'nın başkenti Prag'a gitti.
Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve diğer ilgililer tarafından uğurlandı.
Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Prag'a gitti.
Başkan Erdoğan, Prag'a gidiyor | Video
AB ÜYELİĞİNE ALTERNATİF DEĞİL
AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in de desteğini alan Macron, önerdiği fikrin Avrupa'nın istikrarı ve geleceği açısından önemli olduğunu savunuyor.
Macron bir yandan da AST'nin AB adayı ülkeler için üyeliğe alternatif olmadığını vurguluyor. Bunun nedeni ise Ukrayna gibi yeni AB adayı gösterilen ülkelerde, AST'nin bir alternatif olarak sunulabileceği ve üyelik yolunun kapatılabileceği endişesinin doğması.
Aynı konu, 24 Haziran'da düzenlenen AB Liderler Zirvesi'nde alınan kararlara da yansımıştı. AST'nin de görüşüldüğü zirvenin sonunda yayımlanan kararlarda, AST'nin genişleme gibi mevcut AB politikalarının ve araçlarının yerine geçmeyeceği vurgulanmıştı.