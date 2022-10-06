Bakan Karaismailoğlu: Demir yolu ağırlıklı yatırım dönemine girdik

Yc, burada yaptığı sunumda, Bakanlığın bugüne dek yaptığı çalışmalar ve gelecek dönem hedefleri hakkında bilgi verdi, 2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı çerçevesinde planlanan çalışmaları anlattı.

Karaismailoğlu, tüm çalışmaları mobilite-lojistik-dijitalleşme odağında gerçekleştirdiklerini, yatırımları gelecek öngörüleri doğrultusuna yaptıklarını söyledi.

Dünya nüfusunun yüzde 50'sinin şu an kentlerde yaşadığını ifade eden Karaismailoğlu, 2050'ye gelindiğinde bu rakamın yüzde 70'lere varacağını, dünya ekonomisinin de yüzde 90'dan fazlasının yine kentsel alanlarda üretileceğini belirtti.

Bu durumun dünyada getireceği duruma dikkati çeken Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"2020-2050 yılları arasında ulaşıma olan talep tam iki katına çıkacak. Biz de bunun için planlamalarımızı yapıyoruz. Mobiliteyi etkileyen faktörler var. Bu faktörler, bizim planlamalarımızda esas aldığımız önlemler. Dünyada farklı değişimler oluyor, yaşam şekillerimiz, ulaşım sistemlerimiz değişiyor. Burada da mobiliteyi etkileyen faktörler ortaya çıkmaya başlıyor. Özellikle bundan sonraki hayatımızda ulaşım sisteminde emisyon bizim hayatımızın bir parçası ve emisyonu azaltmak en büyük görevlerimizden bir tanesi. Şehirleşme artıyor, şehirleşmedeki sıkıntıların çözümlerini de bulup onları da hayatımızdan çıkarmamız gerekiyor.

Sürdürülebilirlik önemli, karbon emisyonunun azaltılması en büyük faktörlerden bir tanesi. Yeni nesil mobilite araçlar, bağlantılı otonom-paylaşımlı araçlar bundan sonra sürekli gündemimizde olacak. Akıllı ulaşım sistemleri, nesneler arası etkileşim, verimliliğin ve güvenliğin artırılması da sürekli gündemimizde olmaya devam edecek. Kentsel hareketlilik arttıkça yeni nesil ulaşım ve sürdürülebilirlik önlemlerine olan ihtiyaçlar da artıyor. Bu da planlamalarımız arasında yer alıyor."

"DEMİR YOLLARI BİZİM İÇİN ÇOK KIYMETLİ"

Adil Karaismailoğlu, gelecekte ulaşımı etkileyecek ana trendler hakkında katılımcılara bilgi verdi. Ulaşımın, diğer sektörler arasında en çok hava kirliliğine sebep olan ikinci sektör olduğuna işaret eden Karaismailoğlu, bu nedenle emisyon azaltımının planlarında önemli bir yer tuttuğunu vurguladı.

Türkiye'nin dünyadaki coğrafi konumunun önemine dikkati çeken Karaismailoğlu, coğrafi konumun avantajlarını fırsata çevirmek için önemli çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Türkiye'nin dünya ticaretinden aldığı payı artırmak için yapılan çalışmalara değinen Karaismailoğlu, ticaret koridorlarında Türkiye'nin payını artırmak için önemli çalışmalar yaptıklarını anlattı.

Marmara Bölgesi, İstanbul başta olmak üzere tüm Türkiye'de yapılan yatırımlar hakkında katılımcılara bilgi veren Karaismailoğlu, "Demir yolları bizim için çok kıymetli. Son 20 yıldır özellikle kara yolu ağı ile ilgili özenli yatırımlar yaptık. Çünkü kara yollarında oldukça eksiğimiz vardı, onu önemli bir seviyede tamamladık. Şu anda da demir yolu ağırlıklı bir yatırım dönemine girdik. Son 20 yıldır yatırımlarımızın yüzde 65'i kara yolu ağırlıklıydı, şimdi artık yüzde 65'i demir yolu ağırlıklı bir yatırım dönemine girdik. Kapıkule'den hızlı trene binen bir vatandaşımız kesintisiz olarak önümüzdeki 4 yıl içerisinde Gaziantep'e kadar veya Sivas'a kadar hızlı trenle geçmiş olacak." ifadelerini kullandı.

"2023 YILI 5G İÇİN BAŞLANGIÇ YILI OLACAK"

Dijitalleşme ve haberleşmenin dünyada artık vazgeçilmez sektörler olduğunu vurgulayan Karaismailoğlu, 2021 yılında 89 milyon mobil abone sayısına ulaşıldığını bildirdi.

Karaismailoğlu, 5G ve 6G ile birlikte yatırımların ve kapasitenin artacağını belirterek, dijitalleşmenin önemli bir parçası olan uydu ve uzay çalışmalarında da Türkiye'nin önemli mesafe aldığını söyledi.

5G teknolojisine hızlı şekilde çalıştıklarına işaret eden Karaismailoğlu, "Özellikle 5G altyapısını, yerli ve milli yapmak için hem özel sektör hem devlet kurumları olarak önemli çalışmaların içerisindeyiz. 2023, 5G için başlangıç yılı olacak." dedi.

Karaismailoğlu, dünya nüfusunun yüzde 65'inin internet kullandığına dikkati çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye nüfusunun yüzde 83'ü internet kullanıyor. Dünya nüfusu ortalamasının çok çok daha üzerindeyiz. Bu da bizim avantajlarımızdan bir tanesi. Önümüzdeki yıllarda 5G olmazsa olmaz iletişim teknolojilerimizden biri olacak. e-devlet, dünyanın en başarılı projelerinden bir tanesi. Şu an 56 milyon vatandaşımız e-devlet'i kullanıyor. Çoğu ülke, e-devlet altyapısıyla ilgili Türkiye'ye gelip bilgi alıp kendi ülkelerinde bu dijital altyapıyı kullanmak için fikirlerimizden ve tecrübelerimizden faydalanıyor. Toparlamak gerekirse, son 20 yılda 183 milyar dolarlık yatırım yaptık."

Şu ana dek tamamlanan projeler hakkında bilgi veren Karaismailoğlu, tüm Türkiye'de projelerin hız kesmeden süreceğini bildirdi.

Karaismailoğlu, 2053 yılında taşıt sayısı, nüfus, istihdam, yük, yolcu sayısı gibi kalemlerde yaşanacak artışa dikkati çekerek, "Biz de yatırım planlarımızı tüm bu öngörüler ışığında planladık. 2053 yılına kadar 197,9 milyar dolarlık bir yatırım öngörüyoruz. Bu yatırımın milli gelire faydası 1 trilyon dolar, üretime 2 trilyon dolar, istihdama da 27,7 milyon kişi olarak gerçekleşecek. Bugünden tüm bunların çalışmalarına da başladık." dedi.