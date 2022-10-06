Bakan Soylu tarih verip açıkladı: Türkiye bunu ilk kez duyacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu.
Bakan Soylu, önümüzdeki bir ay içinde başka bir operasyon yapılacağını belirterek, "Türkiye bunu ilk kez duyacak. Bu da uyuşturucu ile ilgili. Devletin uyanık olduğunu, takip ettiğini vatandaşımız bilsin. İçeri tıkıldığı zaman satıcının içerden çıkması ihtimali zordur. Biz buna projeli operasyon diyoruz. Bir şebekeyi çözmemiz lazım. Bazen aylar alıyor. Gizli soruşturmacı koyuyoruz, alış-satış yapıyor. Hakimlerin savcıların bildiği isimler bunlar." ifadelerini kullandı.
"'BENİM ÇOCUĞUM YAPMAZ' DEMEMELİYİZ. EN TEHLİKELİ SÖZ BUDUR"
Bakan Soylu, şu ifadeleri kullandı:
"Metamfetamin, insanın hem vücuduna hem aklına çoklu kötü etkileri var. Bütün sağlığınızı altüst eden bir yapıya sahip.
2016-2017 yıllarında metruk binalarla ilgili çalışma yaptık. Bazı yerlerde uyuşturucunun yüzde 48'i buralarda kullanılıyor. Metruk binaların 103 binini metruk olmaktan çıkardık. Bazılarını rehabilite ettik bunlar tarihi binalardı, diğerlerini yıktık. Valiler, böyle bir binanın yıkılması kararını res'en verebiliyorlar, önceden böyle bir şey yoktu.
"AVRUPA UYUŞTURUCU PİYASASINI PKK YÖNETİYOR"
Bu yıl düzenlenen operasyonlarda 90 milyon ton kökö kenevir yakalandığını söyleyen Bakan Soylu, "Avrupa uyuşturucu piyasasını PKK yönetiyor. Avrupa'nın uyuşturucu raporlarında var. Göründüğünden daha büyük bir tehditle karşı karşıyayız.
'Uyuşturucu satıcısını gördüğünüz zaman bacağını kırın' dedim. Uyuşturucu kullananı değil. Uyuşturucu satıcısı büyük bir networkün büyük bir parçası. Oradan elde edilen para bütün dünya uyuşturucu piyasasını ayakta tutuyor." ifadelerini kullandı.