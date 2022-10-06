Gözler cuma gününe çevrildi! Başkan Erdoğan alevilerle ilgili ne açıklayacak?

ALEVİ-BEKTAŞİ VATANDAŞLARININ TALEPLERİ İÇİN KOLLAR SIVANDI

Alevilerin, ilk kez devlet tarafından samimiyetle muhatap alındığı süreçte, Başkan Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri ile Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda "Milli Birlik ve Beraberlik Çalışması" başlatıldı.

TALEPLERİN 5 BİN 600'Ü KARŞILANDI:

Çalışma kapsamında, 58 ildeki 1586 cemevi ziyaret edilirken, Alevi-Bektaşi vatandaşların toplam 8 bin 740 talebi belirlendi. Çözüm odaklı hızlı koordinasyonla, bu taleplerin 5 bin 600'ü karşılandı.

Cemevlerinin bina, tadilat, arsa tahsisi, ısınma, kütüphane, çevre düzenlemelerinin yanı sıra, köylerin su ve yol sorunlarına yönelik talepleriyle ilgili, çalışmalar yürütüldü. Talepler doğrultusunda, Kütahya, Burdur, Denizli, Bilecik ve Kayseri'de yeni cemevlerinin yapılması için kollar sıvanırken, Elazığ, Erzurum ve Ankara Altındağ'daki cemevlerinin yakın zamanda hizmete alınması kararlaştırıldı.