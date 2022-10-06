Gözler cuma gününe çevrildi! Başkan Erdoğan alevilerle ilgili ne açıklayacak?

Türkiye'nin demokratikleşme hamlesi, Cumhuriyet tarihi boyunca kronik bir sorun haline gelen Alevi-Bektaşi vatandaşlara yönelik sorunlara çözüm arayışlarının önünü açtı. 2009 yılında başlayan çalışmalarla Alevi-Bektaşi vatandaşların 5 bin 600'ü hızla karşılandı. Öte yandan, halen karşılanması beklenen talepler de mevcut. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda tarihi açıklamalarda bulundu.
BAŞKAN ERDOĞAN DUYURMUŞTU...
Başkan Erdoğan, "Önümüzdeki hafta Alevi vatandaşlarımız için adım atacağız. Cuma günü; Alevi kardeşlerimizi ülkemizden koparma projelerini de akamete uğratacağız." diyerek bir soruna daha çözüm getireceğini açıkladı.
PROGRAMIN DETAYLARI DA BELLİ OLDU:
Başkan Erdoğan'ın, Cuma günü İstanbul'da, Kadıköy Şahkulu Sultan Dergâhını ziyaret etmesi, ardından devlet desteği ile inşa edilen yerleşkenin açılışını yapması planlanıyor. Erdoğan, aynı törende 8 ilde inşa edilen 8 ayrı cemevinin açılışını da gerçekleştirecek.
Son Dakika: Başkan Erdoğan cemevi temel atma ve açılış törenine katılacak! Erdoğan Alevilerle ilgili ne açıklayacak? | Video
HEYECANLA KARŞILANDI:
Grup Toplantısı'nda, "İnşallah önümüzdeki hafta alevi vatandaşlarımız için adım atacağız." müjdesini veren Erdoğan'ın sözleri, Alevi-Bektaşi vatandaşlar arasında heyecanla karşılandı.
SORUNLARA İLK KEZ AK PARTİ DÖNEMİNDE EL ATILDI
AK Parti hükümetinin iktidara başlayan demokratikleşme hamlesiyle, eşitlik, insan hakları ve fikir hürriyetine yönelik tarihi adımlar atıldı.
2009 yılında Alevi-Bektaşi vatandaşların hak ve taleplerine yoğun bir şekilde eğilen hükümet, istek ve temennilerin tespit edilerek çözümün hayata geçirilmesi için 'Alevi Çalıştayları' başladı.
Çalışmalarda Alevilerin sorunları yüzeysel ve önyargılı yaklaşımlardan uzak şekilde değerlendirilirken talepler, muhatapları ile birlikte kapsayıcı ve katılımcı şekilde ele alındı. 2010 yılında da devam eden çalıştaylar, çözüm için raporlar hazırlandı.
Devletin girişimleri, uzun yıllar kamuoyunda oluşturulan önyargıyı kırarken, Alevilerin meselelerine yönelik duyarlılık arttı.
ALEVİ-BEKTAŞİ VATANDAŞLARININ TALEPLERİ İÇİN KOLLAR SIVANDI
Alevilerin, ilk kez devlet tarafından samimiyetle muhatap alındığı süreçte, Başkan Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri ile Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda "Milli Birlik ve Beraberlik Çalışması" başlatıldı.
TALEPLERİN 5 BİN 600'Ü KARŞILANDI:
Çalışma kapsamında, 58 ildeki 1586 cemevi ziyaret edilirken, Alevi-Bektaşi vatandaşların toplam 8 bin 740 talebi belirlendi. Çözüm odaklı hızlı koordinasyonla, bu taleplerin 5 bin 600'ü karşılandı.
Cemevlerinin bina, tadilat, arsa tahsisi, ısınma, kütüphane, çevre düzenlemelerinin yanı sıra, köylerin su ve yol sorunlarına yönelik talepleriyle ilgili, çalışmalar yürütüldü. Talepler doğrultusunda, Kütahya, Burdur, Denizli, Bilecik ve Kayseri'de yeni cemevlerinin yapılması için kollar sıvanırken, Elazığ, Erzurum ve Ankara Altındağ'daki cemevlerinin yakın zamanda hizmete alınması kararlaştırıldı.
ALEVİ-BEKTAŞİ VATANDAŞLAR DİĞER TALEPLERİNİN DE KARŞILANMASINI BEKLİYOR
Süreçte birçok talep ve sorun çözüme kavuşturulursa da Alevi-Bektaşi vatandaşların yeni beklentileri de var. Alevi vatandaşlar, özellikle cemevlerinin sorunlarına yoğunlaşılmasını talep ediyorlar.
Alevi vatandaşlar, cemevlerinin elektrik ve su giderlerinin devlet tarafından karşılanmasını, görevli Alevi dedelerine maaş bağlanmasını istiyor.
Ayrıca cemevlerinin sorun ve beklentilerin daha hızlı karşılanması için bir devlet kurumuna bağlanması ile cemevlerine hukuki bir statü de talepler arasında.