Başkan Erdoğan Prag’da! Türk vatandaşlardan sevgi seli

Avrupa Siyasi Topluluğu, ilk zirvesini Çekya'nın başkenti Prag'da yapacak. Zirveye Avrupa Birliği'ne üye 27 ülke liderinin yanı sıra 17 ülkenin devlet ve hükümet başkanı da davet edildi. O ülkeler arasında Türkiye de var. Zirvede Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Erdoğan temsil edecek.
PRAG'DA ERDOĞAN COŞKUSU
Avrupa kıtasındaki ülkelerin liderleri ilk kez yapılan Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) toplantısında Çekya'nın başkenti Prag'da bir araya geldi. Toplantıya, 27 Avrupa Birliği (AB) ülkesinin yanı sıra AB üyesi olmayan Türkiye, İngiltere, Norveç, Ukrayna, Arnavutluk, Ermenistan, Azerbaycan, Bosna Hersek, Gürcistan, İzlanda, Kosova, Lihtenştayn, Moldova, Karadağ, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve İsviçre davet edildi.
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