CHP’de panik! Bir günde maskeleri düştü

Başkan Erdoğan'ın Anayasa teklifi sonrası CHP'den ilk açıklama CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den geldi. Özel, Twitter hesabından "Meclis'e sunduğumuz kanun teklifimiz AKP'de rahatsızlık yarattı. Desteklememek için Anayasa değişikliği önerip başka değişiklikler için fırsat kolluyorlar. Her gün Anayasayı çiğneyen bir anlayışla anayasa değiştirecek halimiz yok. Yeni Anayasa, yeni Meclis'in işi olacak" mesajını yayınlayarak yan çizdi. Kemal Kılıçdaroğlu ise "Başörtülü kadınların hak ve özgürlüklerine kavuşması için önerdiğimiz bu kanuni zırhı sen destekle Erdoğan, Alevi vatandaşlarımız dahil, hak ve özgürlükler konusunda getireceğiniz öneriye her türlü desteği vermeye hazırız" Alevilik üzerinden algı mühendisiliğine yönelerek anayasa teklifi yokmuş gibi davrandı.CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç da "Çok yalın, sade bir kanun teklifi sunduk. Şimdi huzurun, barışın peşindeyiz. Ayrışmayı reddeden bir zihniyetle hareket ediyoruz." Diyerek kaçak güreşti.BAŞKAN Erdoğan CHP'den anayasa teklifine gelen yanıtları grup toplantısı sonrası gazetecilerin sorularına verdiği yanıtlarla ve daha sonra katıldığı festival açılışında kürsüden yanıt verdi: Olacağı buydu zaten, bunlar dürüst değil.Yalancılar. Yasal düzenlemeye gerek yok çünkü şu anda zaten yasal teminat altında. Dürüstsen, samimiysen gel bu işi anayasal teminat altına alalım.Ülkenin tüm kurumlarında, bu iş en geniş anlamda yer alacak şekilde bir yere oturtalım. Bu teklifimizi Meclise getireceğiz. Meclise getirdikten sonra o ne yapacak? Desteklemeyecek. Ne kadar samimi olduğu her zaman olduğu gibi meydana çıkacak.